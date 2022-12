No, gracias.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no va más con la Selección de Ecuador, según medios de ese país Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no va más con la selección de Ecuador, según medios de ese país. El entrenador colombiano no seguiría como entrenador del combinado ecuatoriano, luego de llegar a un acuerdo con los directivos para rescindir su contrato.