Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tras eliminación de Honduras: "Estoy comprometido con esta revancha"

Hernán Darío Gómez no logró cumplir su objetivo con la selección de Honduras; el colombiano, quien llegó a dirigir a los centroamericanos tras su salida de la dirección técnica de Deportivo Independiente Medellín, ocupó la última casilla de las eliminatorias de la Concacaf y quedó eliminado en su camino a Catar 2022.

Tras el último juego de la clasificatoria, donde los hondureños cayeron 2-1 frente a Jamaica en Kingston, el 'Bolillo' entregó algunas declaraciones sobre su fallido proceso con el conjunto 'bicolor'.

¿Qué declaraciones entregó el 'Bolillo' Gómez tras su mala campaña con la Selección de Honduras?

"Yo creo que tocamos fondo. Tuvimos ocho partidos de la Octagonal y no ganamos uno. Llegamos en momento muy difícil donde nos tocó tratar de formar y cambiar en plena eliminatoria", afirmó el estratega.

El técnico asumió su responsabilidad sobre la pobre campaña que terminó dejando a su equipo último de la tabla de posiciones, con tan solo 4 puntos en 14 juegos disputados; sin embargo dio sus razones sobre lo ocurrido durante su gestión.

"Me siento culpable por 25 entrenamientos que he hecho, que no es nada para lo que pretendo, hemos dado opciones a muchachos que estamos viendo en la Liga Nacional, necesitamos que el torneo sea importante, que levante el nivel para que se refleje en la selección. Nosotros pensamos que este proceso no iba a ser tan difícil, que íbamos a tener al menos ganar un partido, pero no se dio. Yo conozco esto"

Fiel a su estilo, el colombiano respondió a los ataques de Wilfredo Guzmán, presidente de la liga nacional de ese país, quien declaró en medios que la gestión del extécnico de Medellín fue mala, calificándola de "fracaso", solicitando de igual manera la salida del antioqueño.

“Dígale al presidente que yo estoy más berraco que él y que todo el mundo porque yo lo estoy sintiendo también. Hay gente que en un proceso como el que está Honduras se fija no más en los resultados, pero si nos fijamos en eso, estamos en la olla. Hemos avanzado en algunas cosas, pero no las puedo decir porque sería ir en contra de algo que se ve”, concluyó el 'Bolillo'.

A pesar de la fuertes críticas a las que se ha visto sometido, el estratega se mostró comprometido de cara al proceso para llevar a Honduras hacia la próxima cita mundialista, a disputarse en 2026.