Hernán Darío Gómez: "La Selección Ecuador necesita no oír cosas ni buenas, ni malas, sino tranquilidad”

El entrenador antioqueño al servicio del seleccionado ecuatoriano cree que ahora lo mejor es buscar partidos en el extranjero, ya que siente que aún no hay credibilidad absoluta.

Hernán Darío Gómez no ha encontrado el mejor ambiente en el arranque de un nuevo proceso al frente de la Selección de Ecuador.

Y fiel a su estilo, el técnico colombiano llama las cosas por su nombre y va de frente en territorio ecuatoriano en cada contacto con los medios.

“Vamos a jugar en un campo neutro para que todos nos estemos armando bien. No vamos a ser los que nos vamos a meter en una jaula; así, no. Vamos a jugar donde tengamos que jugar. Estamos en un momento de ser neutros, de estar por fuera, de conocernos, de no oír cosas ni buenas, ni malas, sino estar tranquilos”, indicó Gómez en el diario 'El Universo'.

En los dos primeros partidos con 'Bolillo' Gómez sentado en el banquillo, los ecuatorianos salieron victoriosos sobre Jamaica y Guatemala, con idéntico marcador de 2-0.