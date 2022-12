Hernán Torres: "Mi hoja de vida ya la tienen en la Federación de Fútbol de Costa Rica"

El entrenador colombiano, recientemente desvinculado del Bucaramanga, habló de su interés de llegar al seleccionado 'tico'.

Recientemente, Hernán Torres salió del banquillo del Bucaramanga y ahora tiene otras perspectivas en su carrera como entrenador. Aunque hubo coqueteos con el Pasto, el tolimense tiene una ilusión especial, tal y como se lo dijo al 'Diario Deportivo', de Costa Rica.

"Mi hoja de vida ya la tienen en la Federación de Fútbol y realmente para mí sería un halago sentarme en el banquillo de un país al que quiero y respeto muchísimo. Yo soy un hombre de retos y de trabajo. Mi agente fue el encargado de hacer llegar mi currículum y yo estoy esperanzado en que se pueda llegar a un acuerdo”, dijo Torres Oliveros.

En territorio costarricense, el colombiano ha dirigido en un par de ocasiones a Liga Alajuelense y así dejó una puerta abierta, mucho más ahora cuando Gustavo Matosas se marchó del seleccionado nacional de ese país.

“Mi paso por el Bucaramanga no fue el mejor, yo redoblé esfuerzos para buscar un punto de equilibrio con el equipo, pero lastimosamente yo no pude armar el equipo a mi gusto por una serie de inconvenientes con jugadores que yo quería y los resultados no fueron los mejores", finalizó Torres sobre la reciente experiencia en el cuadro santandereano.

