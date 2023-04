Hinchas del Tottenham se sorprendieron cuando Dávinson Sánchez entró a la cancha contra Newcastle

Una verdadera pesadilla vivió este domingo en el St. James' Park el Tottenham, escuadra en la que milita el defensor colombiano Dávinson Sánchez. Los 'spurs' cayeron goleados 6-1 por su rival en juego de la jornada 32 de la Premier League. El central 'cafetero' comenzó como suplente el compromiso, pero al minuto 23, su DT le dio entrada al césped de juego para 'apagar un poco el incendio', no obstante, en este tiempo su equipo ya caía estrepitosamente por 5-0.

El estratega interino de los 'spurs', Cristian Stellini, decidió salir al 'ruedo' frente a las 'urracas' con cuatro en el fondo, no obstante, esa disposición en el campo de juego no le funcionó, debido a que su contrincante hacía estragos. Al ver esto, al técnico del Tottenham no le quedó de otra que cambiar su módulo táctico para evitar más tantos por parte del Newcastle, así las cosas, el caucano Dávinson entró al tapete verde con la única intención de evitar una abultada goleada.

Incluso, según remarcaron los medios ingleses, los fanáticos del Tottenham se sorprendieron cuando Stellini le dio entrada al también futbolista de la Selección Colombia, pues recordemos que en el partido frente al Bournemouth, Sánchez se fue abucheado por parte de los hinchas de los 'spurs'.

En el diario 'The Sun', en su página web se leyó lo siguiente: "Se sorprendieron cuando los 'spurs' enviaron a Dávinson Sánchez después de 23 minutos, después de la fusión de cinco goles una semana después de que lo abuchearon".

A su vez en otra parte del encabezado del reporte del mencionado medio británico también alude a que "Stellini había visto suficiente, y se vio obligado a recurrir al defensor colombiano Sánchez, el hombre al que sustituyó de vez en cuando la semana pasada, para apuntalar su línea defensiva contra el despiadado Newcastle".

Y es que de hecho Dávinson reemplazó a Pape Sarr y posteriormente en el entretiempo fue sustituido el golero francés, Hugo Lloris, que en la primera parte le anotaron 5 goles.

Así fue el resumen del juego, de la Premier League:

El Newcastle abrió la contienda a los dos minutos del juego por intermedio de Jacob Murphy, quien venció la resistencia del golero francés Hugo Lloris. Minutos más tarde, a los seis, Joelinton extendió la cuenta para las 'urracas', y posteriormente, a los 9 de juego, repitió Murphy para el 3-0 parcial.

Alexander Isak marcó doblete, y a los 21 minutos, el Newcastle goleaba a los 'spurs' sin piedad. En el segundo tiempo, Tottemham logró el descuento por intermedio de su figura Harry Kane, al 49. Pero los locales anotaron el 6-1 final, a los 61, por medio de Callum Wilson.