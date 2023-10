¡Hola, jefe! Luis Díaz pasó la página de Selección Colombia y a 'camellar' con Liverpool

Después de haber jugado con la Selección Colombia de mayores en los duelos frente a Uruguay (2-2) y contra Ecuador (0-0), Luis Díaz se presentó hace pocas horas a los trabajos con sus demás compañeros y bajo la dirección técnica de Jurgen Klopp, en el Liverpool. Así lo publicaron en las redes sociales del equipo de la Premier League de Inglaterra.

Ahora el atacante nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, se enfoca en lo que será el partido de este sábado 21 de octubre frente al Everton, en el estadio Anfield Road, del campeonato inglés.

En el video de Liverpool se vio a Díaz Marulanda saludado de abrazo al profesor Klopp, quien dejó escapar una sonrisa al tener de nuevo a uno de los jugadores predilectos y clave en su esquema ofensivo. Ahora falta ver si el entrenador decide alinear de titular a sus internacionales u opta por buscar alternativas para el duelo con los 'blues', en el clásico de la ciudad.

Los reds ocupan la cuarta posición de la tabla en la Premier League, con 17 puntos, después de ocho fechas, a tres unidades de los dos primeros que son Tottenham y Arsenal, con 20 puntos.

Publicidad

¿Cómo le fue a Luis Díaz con la Selección Colombia?

Una de cal y otras de arena. Luis Díaz tuvo un buen nivel de rendimiento, hizo buenas jugadas que marcaron diferencia, pero a la hora de definir quedó en deuda en la más reciente serie de partidos de Eliminatorias con la Selección Colombia, que empató 2-2 con Uruguay e igualó 0-0 con Ecuador, en Quito.

Frente a los uruguayos, el estelar futbolista erró una opción clara de gol en la que hizo una descolgada con velocidad y al quedar frente a frente con el arquero Mele, mandó el balón por encima.

Publicidad

Mientras tanto, contra los ecuatorianos, Luis Díaz falló un penalti y en las últimas horas se han sentido algunas voces críticas en su contra entre los aficionados y algún sector de la prensa.

Luis Díaz se lamenta, tras errar su penalti en Ecuador vs. Selección Colombia AFP

Vea acá la jugada 'maradoniana' de Luis Díaz

¿Qué dijo Faustino Asprilla sobre Luis Díaz?

Publicidad

“Para mí, Luis Díaz jugó bien en los dos partidos; estuvo a la altura. De pronto le estamos exigiendo a un jugador que nunca ha sido goleador, que lo sea. Él sabe que, tanto en su club como en la Selección, siempre va a tener esa presión de ser el mejor, de demostrar su valía pero creo que no anotó goles porque no tuvo buena puntería; anda con el arco negado. Pero fue el jugador que creó las opciones de gol, el penalti contra Ecuador lo creó solo él peleando contra todos y el segundo tanto contra Uruguay también fue de él. No anotó, pero está participando y eso hay que sumárselo”, indicó el legendario Faustino Asprilla sobre el guajiro, en charla con Gol Caracol.