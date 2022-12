Hondureños piden la salida de Jorge Luis Pinto de su selección

Los centroamericanos reaccionaron este miércoles exigiendo la salida del entrenador colombiano de la selección luego de la eliminación al caer ante Australia por el repechaje Concacaf/Asia al Mundial Rusia-2018, aunque el presidente de la federación no descartó que siga.

La eliminación de la 'H', que perdió 3-1 en Sídney en el partido de vuelta tras el empate a cero de local en la ida, cayó como balde de agua fría en los aficionados, que recurrieron a las radioemisoras criticando el planeamiento del DT.

Sobre todo criticaron la formación en los dos partidos, por el planteamiento táctico de cinco defensas y llenar el medio campo con el fin de atrincherarse atrás para buscar un milagro en ataque con los delanteros Romell Quioto, Alberth Elis y Anthony 'Choco' Lozano.

Tras la eliminación terminaron su carrera el guardameta Donis Escober, el defensa capitán Maynor Figueroa y el delantero Carlo Cosly. Atrás vienen jugadores que llegaron hasta los cuartos de final en el torneo olímpico de fútbol de Rio-2016.

"Pinto puede irse directo a Colombia", afirmó en un Twitter el periodista deportivo Kilvet Beltrand. "Su cobardía quedó de manifiesto en este juego, volvimos al principio cuando lo hacíamos con línea de cinco" en defensa, añadió.

Mauricio Kawas, de Todo Deportes de Canal 11, lamentó que el "proceso más caro de la historia del fútbol hondureño terminó con un rotundo fracaso".

"Pinto tuvo todo lo que pidió y hasta más. No hay excusas", enfatizó.

"A mí no me importa tanto si Pinto se queda o no, que o más seguro es lo segundo. Me preocupa el futuro de Honduras", expresó el periodista Nahum Valladares.

El presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Salomón, explicó que el contrato de Pinto terminaba con la eliminación y la participación en el Mundial Rusia-2018.

"Definitivamente, Pinto es una opción a futuro, hay muchas decisiones que tomar en el fútbol de Honduras y esta (la continuación del colombiano) es una de las que tenemos que analizar fríamente", afirmó Salomón al periódico local diario Diez desde Sídney.

Con el DT "teníamos contrato hasta que terminaba la eliminatoria o el Mundial", afirmó y añadió que el proceso de la selección "sigue adelante".

"Ahora estamos cabizbajos pero al llegar a Honduras esperamos ver las cosas cómo mejor conviene", reconoció.

En la rueda de prensa después del partido en Sídney, un periodista preguntó al DT sobre su fututo y respondió molesto: "Le parece que ahora responda de mi futuro en Honduras cuando acabo de terminar con un fuerte golpe".

"Para algunos periodistas hondureños solo les interesa el futuro de Pinto y no el juego, que locura", reaccionó.

Se quejó que algunos periodistas "pasan por encima el resultado del partido que era clave para Honduras, por enfocarse en que hará Pinto".

El presidente de la primera división, Selim Canahuati, pidió cordura y prometió que "no viene nada complicado para el fútbol de Honduras por la eliminación de la selección".

Antes de Sudáfrica-2010 "tuvimos 28 años y no es cierto que el fútbol hondureño fracaso o se murió", sostuvo.

Desde España-1982, Honduras reapareció en Sudáfrica-2010 y luego en Brasil-2014.

"Lamento que por ahí aparecen unas voces tan dramáticas expresando que de momento se hunde nuestro fútbol, no es algo de vida o muerte", sentenció Canahuati.

"El fin de semana tenemos dos sendos partidos, Olimpia-Real España y Marathón-Motagua, y seguramente se jugarán a estadio lleno", abogó.

"Hay que tener calma y poner las cosas en su respectiva dimensión, de repente el rol de la selección en el país, siento que le damos tal importancia que menoscabamos la liga", demandó.

Reconoció que "en el país se vive plenamente de fútbol y uno puede expresarlo con mucha propiedad, porque más del 80% de la población está pendiente del torneo de liga".