Hugo Gottardi, exasistente de Millonarios: "A Edwin Cardona toca controlarle lo extrafutbolístico"

Edwin Cardona no se fue bien de su primer etapa en Boca Juniors. En Argentina siempre hablaron de un cruce con el entonces entrenador Guillermo Barros Schelotto, quien incluso no tuvo en cuenta al jugador para el tramo final de la Copa Libertadores.

Aunque el regreso del colombiano se da con mucha expectativa y alegría por los fanáticos 'Xeneizes' gracias a sus destellos de talento que tuvo en varios partidos con la azul y oro, también existe cierto interrogante en cuanto a su nivel futbolístico, pues en el presente año no gozó de muchos minutos en cancha para el Tijuana, de hecho, el técnico Pablo Guede lo apartó del plantel en los más recientes partidos.

Los escándalos tampoco escaparon de Cardona en su anterior paso por Boca. En 2018, junto con los otros colombianos de aquel momento, Wilmar Barrios y Frank Fabra, protagonizó un alborotado episodio a causa de una denuncia de abuso sexual y violencia de género, interpuesta por dos bailarinas contratadas por los tres 'cafeteros'.

En consecuancia, el diario 'Olé' realizó una entrevista con Hugo Gottardi, exasistente técnico de Miguel Ángel Russo en su paso por Millonarios, y que fue contactado para resolver inquietudes sobre la experiencia suya con los futbolistas colombianos.

"A Cardona hay que controlarle lo extrafutbolístico, quizás ahí tengas más problemas. Es buen jugador, no descubro nada, pero quizás un día te sale en el diario por un problema u otro. Eso es lo que hay que tratar de controlar. Estaría bueno que tenga una cláusula que si reincide, se vaya sin un peso automáticamente. Porque sino después es un dolor de cabeza que tienes dentro del plantel", apuntó quien ha sido la mano derecha de Russo por 30 años.

Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Frank Fabra, tuvieron muy poca participación el año pasado cuando en el banquillo de Boca estaba Gustavo Alfaro. Pero ese panorama cambió con la llegada de Miguel Ángel y terminaron siendo las figuras del equipo campeón de la Super Liga Argentina. Por eso, a pesar de la escasa continuidad de Cardona en Xolos, se espera que el estratega pueda sacarle todo su potencial.

"Hay que esperar para saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que puede repetir lo de Fabra, Campuzano y Villa con Cardona. Ya tuvo una experiencia y fue mala... Calculo que ésta va a ser la buena", dijo.

"El cómo se le potencia a Edwin, lo verá Miguel, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que Cardona sabe jugar. Cuando tienes el material es más fácil. Cuando no lo tienes, no sabes dónde ubicarlo, pero si lo tieness es fácil", agregó el también exdelantero de Independiente Santa Fe.

En cuanto al salto de calidad que dieron Campuzano, Fabra y Villa, bajo la conducción de Russo, Gottardi declaró que "Quizás no los conocían o no les daban tantas oportunidades. Miguel conoce el fútbol colombiano y al jugador colombiano. Si vos les das la confianza y los potencias te dan muchos resultados. Fíjate los casos de Córdoba y Bermúdez. Los potencias y se hacen importantes. Mira estos tres, no venían jugando bien y terminaron siendo figuras del equipo campeón".

Por último, Hugo Gottardi aclaró que no existen diferencias en el trato entre el jugador argentino y el colombiano, pues el talento del futbolista 'cafetero' lo hace capaz de estar a la altura de los mejores del mundo.

"Nosotros, por lo menos, le hablamos igual al colombiano que al argentino. Hay que potenciarlos y decirles que tienen un nivel importante para que se vayan inflando. Hay que hablarles con convicción. Hay que decirles que saben y que son buenos. Porque quizás se sienten un poco achicados cuando llegan a acá", concluyó el campeón con Millonarios en 2017 para el diario 'Olé'.