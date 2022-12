No, gracias.

Hugo Rodallega cambió de equipo y no se olvida de hacer goles: anotó en Denizlispor 2-0 Galatasaray Hugo Rodallega marcó gol en la victoria 2-0 del Denizlispor vs Galatasaray, por Liga de Turquía. El delantero colombiano, quien la temporada pasada militó en el Trabzonspor, no olvida su racha goleadora en la Liga de Turquía.