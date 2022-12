Hugo Rodallega: “En enero es casi imposible que vuelva a Colombia porque tengo contrato vigente”

El delantero vallecaucano, quien se encuentra en el Trabzonspor, de Turquía, habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre su presente en Europa y aclaró que aún no puede regresar a jugar en el fútbol de nuestro país.

Hugo Rodallega sigue brillando en la Liga de Turquía, con el Trabzonspor, equipo donde acumula hasta la fecha nueve tantos, una cuota goleadora importante para un delantero.

Publicidad

Vea también: Juan Fernando Quintero se ‘anotó un golazo’ por los niños de Urabá

Esos goles del colombiano suenan mucho para reforzar los equipos del fútbol colombiano de cara al 2019, sin embargo, el futbolista vallecaucano es sincero y señaló que “es casi imposible que en enero regrese al país”.

En charla con GolCaracol.com, Rodallega también se refirió a su buen presente, resultado de su disciplina como jugador.

¿Cómo ha sido su experiencia en el fútbol de Turquía?

Publicidad

“Ha sido una grata experiencia estar en Turquía, la he disfrutado, me siento muy contento y complacido de todo lo que he hecho hasta el momento, simplemente al pasar de los días me acoplo y disfruto cada vez más de esta oportunidad”.

Lea también: Rafael Santos Borré cumplió una promesa, tras el título de la Libertadores con River

Publicidad

¿Cómo se siente en la actualidad con la racha goleadora que está teniendo?

“Me siento bien, cuando las cosas van así de positivas, pues uno se llena de una gran motivación y día a día quiere mejorar , explotar las condiciones que puedo llegar a tener y las virtudes que se generan en cada partido, obviamente uno intenta sacarle el mejor provecho, uno como delantero siempre que está en una racha goleadora, intenta mantenerla y ojalá que pueda seguir con este buen nivel de goles”.

¿Qué cree que lo ha mantenido en buen nivel durante tantos años?

“Aparte de los goles, que es lo principal, yo sueno o mi nombre se mantiene en órbita, o vigente, por los goles, pero aparte de eso, antes está la disciplina y esforzarse, trabajar, si uno tiene un talento tiene que intentar sacar lo mejor de él y es lo que trato de hacer siempre, desde que empecé a jugar fútbol, desde que tengo conciencia, siempre me entrego mucho a mi trabajo y eso da muchos resultados”.

Publicidad

Vea acá: Jhon Córdoba: “He pasado buenos momentos, pero no he tenido oportunidad en la Selección”

¿Qué piensa de su futuro futbolístico?

Publicidad

“Lo de mi futuro es incierto en este momento, porque yo tengo un contrato vigente con el Trabzonspor, termina en junio de 2019, así que estamos hablando que me quedan seis meses, tendré que esperar si el equipo quiere renovar conmigo, analizar esa situación en lo principal, y el contacto con la gente de equipos en Colombia sí ha existido, me han llamado, han estado interesados en repatriarme, pero yo siempre les he sido sinceros, tengo un contrato vigente y hay una cláusula que pagar, que en enero sería casi imposible que puedan pagarla, hay que esperar hasta junio si yo quedo libre, y así tomaré la decisión si regreso al país o continúo en Europa”.

¿Tiene ganas de regresar a jugar en el fútbol colombiano?

“El tema de volver a Colombia es simplemente tomar la decisión, depende de mí, en caso de que termine contrato, pero en este momento no puedo tomar mis maletas e irme, porque sería irrespetuoso, pero en junio termino y analizo, independiente de una propuesta económica, tomaría la decisión que más me convenga”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados