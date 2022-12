Hugo Rodallega, en un 'equipo' de figuras que sueñan con jugar en Boca Juniors

Este martes, el diario 'Olé' realizó un ejercicio al elaborar un onceno con futbolistas de reconocomiento, que han hecho público su deseo de vestir la camiseta azul y oro, en algún momento.

La fama mundial de Boca Juniors parece no tener límites. Y eso se evidencia con las declaraciones de muchos futbolistas, unos de mucha trayectoria, que han mencionado su deseo de jugar en el tradicional equipo de Argentina.

Y en ese sentido, 'Olé' se dio a la tarea de un onceno de titulares, con algunos suplentes, que mostraron su admiración por el cuadro 'xeneize'.

Paulo Gazzaniga, Dani Alves, Sergio Ramos, Fabio Pisacane, Lucas Torreira, Felipe Melo, Ander Herrera, Giorgian De Arrascaeta, Lukas Podolski, Edinson Cavani , Salomón Rondón hicieron parte de dicha nómina inicialistas.

En ese listado no podía faltar el colombiano, ya que durante estos tiempos de cuarentena el atacante Hugo Rodallega, en la actualidad en el Denizlispor de Turquía, afirmó que "si me llama Riquelme, mañana mismo me subo al avión".

