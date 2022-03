Hugo Rodallega: "La hinchada de Bahía me ha recibido con cariño, admirando la carrera que he hecho"

Si hay alguien que está brillando, en este arranque del 2022, es Hugo Rodallega. A pesar de que Bahía, club en el que juega, perdió la categoría y está en la Segunda División del fútbol de Brasil, el delantero colombiano está haciendo todo lo posible para que regrese a Primera.

Y es que, con goles y buenos rendimientos, le ha dado puntos importantes al equipo. Asimismo, se ha ganado el corazón de los miles de hinchas, quienes ya le tienen canción y le han demostrado todo el aprecio que le tienen, entendiendo que es una pieza fundamental.

Sobre ello, 'Hugol' habló este lunes 14 de marzo, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dejando claro que las cosas han mejorado y que la tensión que se sintió, por el descenso, ya quedó atrás; ahora, hay un buen ambiente, donde todos tiran hacia el mismo lado.

¿Ya el ambiente está distinto en Bahía?

"Sí, ya las cosas se han calmado un poco, estamos más cómodos en cuanto a la situación difícil que se vivió. Estamos con el objetivo de lograr lo que se quiere en 2022."

¿Qué siente al ganarse el corazón de los hinchas en Brasil?

"Afortunadamente, la gente tiene un cariño impresionante, reconociendo lo que he hecho en el campo y eso me da mucho orgullo. Quiero seguir haciendo goles y haciendo todo bien. El cariño de los hinchas lo he sentido desde el primer día, con respeto y admirando la carrera que he tenido y esperaban esto de mí. Por eso, eso me esfuerzo para retribuir ese cariño."

¿Cuántos goles lleva Hugo Rodallega con Bahía?

En total, con Bahía, el delantero colombiano ha anotado un total de 14 goles, en 32 partidos, y siguen confirmando que se encuentra más vigente que nunca. Incluso, Rodallega aseguró que ya había renovado su contrato con Bahía, hasta finales del presente año.

