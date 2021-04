Hugo Rodallega la tiene clara: "Colombia tiene que ganar, toca dejar de pensar en participar"

Este jueves en la Liga de Turquia, Hugo Rodallega consiguió una nueva anotación en el fútbol europeo, tras marcar el único tanto de su equipo en el empate 1-1 frente al Kasimpasa.

Qué puntería la de Hugo Rodallega: con un gol en toda la cruceta, se convirtió en el héroe del Denizlispor

Luego de su nuevo gol, y llegar a las 11 anotaciones en la Liga turca, el delantero vallecaucano fue entrevistado por el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre su presente y de la Selección Colombia con Reinaldo Rueda .

Sobre su gol esto fue lo que dijo al programa deportivo, "Fue un penalti a favor de nosotros, pero con mucha presión, y lo concrete para poder rescatar un punto en el difícil partido. Esto me enorgullece mucho, soy un hombre ambicioso y no me conformo, hay que seguir".

Por otro lado, esto fue lo que dijo sobre Reinaldo Rueda, nuecvo entrenador de la Selección tricolor. "Me alegra mucho porque es un hombre que conoce del fútbol y jugador colombiano, tiene muchísima experiencia a nivel de selecciones y estoy seguro que va a aportar todo su conocimiento. Junto a la calidad de estos jugadores es muy fácil pensar en ganar, hay que pensar en ganar, dejar de pensar en participar, Colombia tiene que ganar algo.

Y agregó, "El puede llegar con su pensamiento y su motivación en alto, pero si el grupo no está en la misma línea es difícil. Así que esperamos que el pueda hacer un buen grupo primero, una familia, mantener ese ambiente positivo alegre que se vive dentro de la selección, y por supuesto, que puedan llegar a conseguir los objetivos que se van a trazar."