Hugo Rodallega: “Llegar a 120 goles en Europa es un honor, pero no me conformo y quiero más”

Hugo Rodallega es goleador puro, lo ha demostrado a través de los años y hasta fecha sigue vigente en Europa, marcando goles y siendo protagonista, actualmente con el Denizlispor, de Turquía.

El pasado sábado, el delantero colombiano anotó un tanto el 3-0 sobre Yeni Malatyaspor, y con esa anotación llegó a las 120 celebraciones en el balompié europeo.

Por esa razón, este martes, Rodallega, quien ha militado en el Fulham y Wigan, de Inglaterra, y en el Akhisar Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor, en Turquía, se refirió a lo que ha sido su trayectoria en el Viejo Continente, y lo que significó para él llegar a esa cifra de goles, algo que pocos futbolistas de nuestro país han logrado.

¿Cómo se está sintiendo esta temporada con el Denizlispor?

“Bien, afortunadamente bien, es preocupante por la posición en la que estamos en la tabla, pero personalmente el rendimiento personal ha sido bueno y hay que seguir así hasta el final. Hay que intentar colaborar en lo que más se pueda, lo más importante es el equipo, salir de esta situación y me toca llevar un rol de líder, de contagiar a mis compañeros en cuanto al tema de la energía, del positivismo, hay que cumplir diferentes funciones. En lo personal el rendimiento ha sido bueno con los goles y en el ataque, ya sea asistiendo o abriendo el espacio”.

El fin de semana llegó a 120 goles en Europa, ¿qué decir de este nuevo logro en su carrera?

“Yo diría que es darle gracias a Dios porque me ha mantenido bien de salud, no he tenido lesiones que me hayan dejado mucho tiempo por fuera. Lo otro es la constancia, la disciplina y las ganas en cada partido, eso trae sus frutos y por supuesto es un motivo de orgullo para mí y mi familia alcanzar ese logro. 120 goles es una gran cifra y es todo un honor, aunque no hay que conformarse, quiero más”.

¿De esos goles en Europa cuál es el que más recuerda?

“Lo que pasa es que son varios en momento significativos, algún cumpleaños de mis hijos, de mi esposa, esos siempre son lindos, porque tienen una dedicatoria especial, pero el gol con el Wigan para mantener la categoría, inclusive los hinchas no lo olvidan, ese me dejó marcado, y para mí fue uno de los más importantes, no el más bonito, pero sí muy importante”.

¿Qué recuerda de ese exitoso paso por Inglaterra?

“Fui un afortunado, siempre me mentalice en intentar alcanzar los objetivos que uno se traza, yo siempre he sido soñador y alcanzar el máximo nivel siempre ha sido bueno. Llegué preparado a Inglaterra a la mejor liga del mundo, es la más organizada y competitiva, cuando llegué encontré compañeros que me brindaron la manera más correcta de adaptarme, ellos fueron los que me acostumbraron a su nivel de vida, de juego, a su idioma, no se me complicó mucho. Además, un técnico que me ayudó mucho y me dio confianza. De ahí en adelante disfruté, marqué goles, llamé la atención de equipos que estuvieron interesados, pero por cosas del fútbol, de los negocios no se dieron, pero yo lo disfruté”.

¿Qué lo sedujo para luego ir a Turquía?

“Al principio fue difícil tomar la decisión, principalmente porque no conocía nada, había escuchado algunas veces de Galatasaray por lo que jugaban Champions League, no tenía mucho conocimiento, de hecho además tuve ofertas para quedarme en Inglaterra, pero por motivos que desconozco no se concretaron. Al final me llamó la atención un nuevo reto, una nueva cultura y lo asumí y lo afronté y todo ha sido muy bueno, he aprendido mucho no solo a nivel de fútbol sino de cultura, es gente muy buena, mi familia y yo hemos disfrutado”.

¿Tiene como ejemplo a Falcao?

“Es una liga competitiva y que te exige mucho, por eso el tema de la edad no tiene mucho que ver, porque si tienes 35 años, pero te entrenas bien pasa como con Falca o conmigo, soy un admirador de Radamel, él lo sabe, y lo conozco de hace muchos años. Es nuestro gran goleador, y las lesiones le han jugado una mala pasada, pero sin embargo los que los conocemos sabemos que nunca se rinde, es un guerrero y cuando juega hace lo que sabe hacer, a lo que nos tiene acostumbrado, ha hecho varios goles y si sigue jugando va a marcar diferencia”.

¿Qué será de su futuro en el fútbol?

“Tengo contrato, a mitad de mayo que termina el torneo ya pensaré en qué pasará, obviamente han llegado ofertas, he tenido contacto con algunas personas y por supuesto estamos en conversaciones, pero nada se ha concretado, siempre respondo que hay que esperar para ver qué tiene el destino. Uno tiene las redes sociales y siendo figura pública la gente quiere saber un poco más, y sigo el juego, pero no ilusionando ni nada, por eso siempre intento ser claro”.