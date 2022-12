Hugo Rodallega: “Nostalgia me da no estar en la Selección Colombia”

El delantero vallecaucano habló en ‘El Camerino’, de ‘Blu Radio’, y expresó estar muy contento por sus compañeros en el combinado ‘tricolor’.

Hugo Rodallega, quien actualmente está en el Trabzonspor turco, no ocultó su tristeza por no hacer parte del proceso del técnico José Néstor Pékerman en el combinado colombiano, que está cerca de encarar el Mundial Rusia 2018.

“Nostalgia me da no estar en la Selección Colombia, pero no soy yo quien decide”, fueron las palabras del atacante, quien no defiende los colores de la ‘tricolor’ desde la Copa América Argentina 2011.

Sin embargo, Rodallega fue sincero al expresar: “Me alegra igual lo que están consiguiendo los muchachos”.

En la actual temporada de la Süper Lig, de Turquía, ‘Hugol’ ha disputado 22 partidos y ha convertido cinco anotaciones.

