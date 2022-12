Hugo Rodallega: “Pensé que en esta convocatoria de la Selección Colombia podría haber estado"

En charla con GolCaracol.com, el delantero del Trabzonspor, de Turquía, dijo que nunca va a resignar la opción de regresar al seleccionado colombiano. “Jamás cerraré esa puerta”, sentenció.

Hugo Rodallega es un nombre que desde su debut en 2003 con la camiseta del Deportes Quindío, quedó grabado en la retina de los hinchas colombianos.

Especialmente, en aquel Suramericano Sub-20 de 2005 en el que fue campeón con Colombia, siendo goleador (11 goles) y el mejor del torneo; terminando por encima de nombres como los de Lionel Messi, Matías Fernández, Paulinho, entre otras figuras que hoy brillan en sus selecciones.

Sin embargo, y pese a jugar dos eliminatorias con la Selección Colombia (2006 y 2010), no pudo ser parte de este exitoso proceso encabezado por José Pékerman.

Pero esto, no ha sido impedimento para que su nombre siga sonando en nuestro país. Sus goles, ya bien sea en el fútbol mexicano (2006-2008), en la Premier League (2008-2015) o en la Liga de Turquía (2015-actualmente), son noticia cada fin de semana.

Tal como lo fue el pasado sábado cuando celebró su centenar de partidos en Turquía, anotando para el Trabzonspor, su gol 47 en ese país (primero vistió la camiseta del Akhisar).

“Fue un día normal, intente tomarlo con calma, pensar que es un objetivo más en mi carrera. Pero es un partido que va a quedar para el recuerdo porque, además, marqué gol”, le confesó a GolCaracol.com desde territorio turco. Su presente, sus objetivos, el futuro, la vida en Turquía, su familia y la Selección Colombia, fueron los temas que trató el vallecaucano en una charla abierta y sincera.

En esta primera entrega, el delantero habló sobre sus metas y la Selección.

Con 33 años, el nombre de Hugo Rodallega sigue sonando con fuerza en Colombia…

“Gracias a Dios porque cada temporada intento hacer mi trabajo. Eso es lo más importante para mí y mi familia, que es mi mayor motivación. Entonces cada temporada intento dejar mi nombre, el de mi familia y por supuesto el de Colombia en alto”.

¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

“A nivel grupal uno trata de pelear el título y meterse a cupos de Europa. Pero en lo personal, siempre intento superar mi marca de goles. Nunca doy un número, pero si trato de superar esta cifra, temporada tras temporada”.

¿Dentro de los objetivos esta la Selección Colombia?

“Hasta que me retire del fútbol voy a querer estar en la Selección Colombia. Siempre me ilusionó, pensé que en esta convocatoria podría haber estado, no estoy; entonces seguiré trabajando en mi equipo para que ese día vuelva a llegar, porque en cualquier momento el llamado puede aparecer. Es una puerta que jamás voy a cerrar”.

Además, la base de estos dos Mundiales fue su misma generación…

“Es una camada que empezó desde el 2005. La mayoría nos hemos mantenido jugando y me alegra que esta nueva generación de jugadores, que con los mismos 21 años que tuvimos nosotros, ya tienen la experiencia suficiente de seguir aportándole a la Selección. Eso es muy bueno para cuando no estén los Falcao, Aguilar o Rodallega”.

Usted trabajó en el Wigan, de Inglaterra, con el entrenador Roberto Martínez, nombre que ha sonado para llegar a la Selección en caso de que no siga Pékerman. ¿Qué concepto tiene de él?

“Por todos lados habló bien de él, es un gran amigo y es un gran entrenador. Una persona a la que le aprendí mucho. Ojalá llegue a la Selección. Respeto mucho lo que ha hecho Pékerman, valoró su trabajo y no estoy diciendo que salga; pero si alguna de las partes toma la decisión de no continuar con este exitoso proceso y los dirigentes optan por Martínez, sería un gran paso. Pero si se da la continuidad de Pékerman, él ya tiene su grupo armado y vimos en la última convocatoria que hay jugadores jóvenes que vienen haciendo las cosas bien en sus equipos; entonces cualquier cosa que venga para la Selección va a ser muy buena”.

