Hugo Rodallega: “Quiero brindarle mis goles al equipo que me abra las puertas en Colombia”

Tras un extenso repaso de la carrera del delantero colombiano y su presente en el fútbol turco, el vallecaucano concluyó su charla con GolCaracol.com contando su anhelo de retirarse en el fútbol colombiano.

“No pienso en el retiro, lo voy hacer cuando ya el fútbol no me necesite más”, afirmó Hugo Rodallega, desde Turquía, en medio de la entrevista que GolCaracom.com le realizó al delantero del Trabzonspor.

Y es que en las dos entregas anteriores, el futbolista colombiano, de 33 años, reveló su deseo de regresar a la Selección Colombia, el secreto de su vigencia en el balompié europeo y pormenores de su vida familiar.

Por eso, el turno es ahora para conocer detalles de su futuro. Él se ve celebrando sus últimos goles y dejando sus últimas gotas de sudor, en el fútbol colombiano.

“Quiero retirarme en mi país, brindarle mis goles al equipo que me abra las puertas. Veremos qué pasa, todavía me queda un año de contrato acá”, afirmó.

Este tema contractual es clave, ya que el mismo Rodallega reconoce que ha tenido conversaciones con varios clubes colombianos.

“Ha existido la posibilidad, pero nunca hemos llegado a un acuerdo porque siempre tengo contrato acá y para un equipo colombiano es muy difícil pagar ese tipo de cláusula”, sostuvo.

Consultado por si prefiere alguna institución sobre otra, el delantero manifestó: “Me es indiferente el equipo. Igual en mi caso, siempre he dicho que soy hincha del América. Si se da la oportunidad de jugar ahí, lo voy a hacer. Recuerdo que estuve muy cerca de cumplir ese sueño antes de que mi padre falleciera”.

“Si no, me entregaré al 100% en el club que me abra las puertas, tal como lo hice en el Cali, donde quedé goleador y campeón; y es un equipo al que le tengo mucho respeto y admiración”, prosiguió.

Finalmente, Rodallega cerró la extensa charla haciendo un alto en sus anhelos y metas, para mirar atrás, ver lo que ha conseguido hasta el momento en su carrera y reflexionar sobre ese sueño que no ha podido cumplir.

“Estoy muy orgulloso y me siento un afortunado con lo que he logrado, aunque tengo que ser sincero, la única espinita es no haber podido estar en un Mundial. Pero si Dios quiso que no jugara uno, jugué otras cosas y me siento muy contento”, finalizó.

