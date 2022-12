Hugo Rodallega reveló que tuvo contactos con el cuerpo técnico de la Selección Colombia

El delantero del Denizlispor, de Turquía, no precisó con quién habló pero dijo que es cercano al DT Carlos Queiroz. Rodallega se encuentra aislado en su casa, debido a la pandemia del coronavirus.

Hugo Rodallega reveló este jueves en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, que ha tenido acercamientos con el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

“No he hablado directamente con Carlos Queiroz, pero alguien cercano a él llamó a preguntarme cómo estaban las cosas aquí. Fue un pequeño contacto. Hace algunos días pasó eso”, aseguró Rodallega.

“Por mí, no hay problema, con estar ahí en la lista de mil me conformo (risas). No doy el nombre porque me pidieron confidencialidad", agregó.

El atacante colombiano, de 34 años, milita en la actualidad en el Denizlispor, de Turquía, en el que ha jugado 23 partidos y ha marcado seis goles en la presente Superliga turca.

De otra parte, Rodallega Martínez recordó que Eduardo Lara estuvo a punto de dejarlo por fuera del Sudamericano Sub–20 de 2005, en el que fue campeón con Colombia y goleador, con 11 anotaciones.

“Hice todo el microciclo y en la última convocatoria, el ‘profe’ Lara me dejó por fuera que porque no defendía, y yo le dije que eso no hacia yo. Daniel Machacón no se presentó por un problema de tobillo y él me llamó el 28 de diciembre a convocarme. Yo le dije que esperaba no fuera de inocentes, porque iba hasta allá y le pegaba su trompada”, manifestó.

Hugo Rodallega se encuentra aislado en su casa, luego de la decisión que tomó la Federación de Fútbol de Turquía de suspender los torneos de fútbol por la pandemia del coronavirus.