Hugo Rodallega se defendió de las críticas por renovar en Turquía y no ir al América de Cali

En el transcurso de este viernes se conoció que Hugo Rodallega renovó su contrato por un año más con el Denizlispor de Turquía, club al que llegó a mitad de 2019 y en el que anotó seis goles en 31 partidos.

El delantero de 35 años ha dicho desde hace varios años que sueña con regresar a Colombia y jugar en el América de Cali, club del que es hincha, e inclusive en los últimos meses se especulaba con que ahora si ese deseo se iba a transformar en realidad dado a que vencía su vínculo en Turquía y a que ya cuenta con una edad madura para volver al país.

Sin embargo eso no sucedió y los hinchas de la 'Mechita' se quedaron esperando otra vez a que Rodallega se vista de rojo. En vista de esto, de inmediato se conoció la noticia, el jugador recibió numerosas críticas por haber ilusionado de nuevo a los seguidores del América y no cumplir con su palabra de jugar en el 14 veces campeón del fútbol colombiano.

Aún así, Hugo Rodallega no se quedó callado y se defendió de las críticas, argumentando que la decisión de ir al equipo 'escarlata' no depende solamente de él y que en eta ocasión, fue tomada en gran parte por terceros "Ojalá supieran la verdad de todo esto una cosa es que yo quiera otra muy distinta es que me lo permitan", reza el mensaje del vallecaucano en su cuenta de Twitter.

