Hugo Rodallega se deja querer por Olimpia: "Ese proyecto me llama mucho la atención"

El delantero colombiano, si bien admitió que gana mejor en Turquía de lo que ganaría en el país guaraní, afirmó que el proyecto deportivo lo podría atraer.

Este martes, Hugo Rodallega se refirió a los acercamientos que ha tenido con el club Olimpia, de Paraguay, del que se ha reportado serias intenciones en adqurirlo . En una entrevista a 'Radio UNO 650 AM', de Paraguay, tocó distintos puntos relacionados al tema.

Primero dejó en claro que Olimpia no está en condiciones de cubrir el sueldo que gana en el Trabzonspor: "La diferencia es mucha, no se puede comparar con el contrato que yo tengo en Turquía. Lo que gano en Turquía es totalmente diferente, pero en el fútbol y en la vida no hay nada imposible", aseguró.

Aun así, reveló que desde lo deportivo el proyecto le atrae: "Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, está en octavos de la Libertadores y tiene la intención de ganar, ese proyecto me llama mucho la atención", remarcó.

Por último, dejó abierta la posibilidad de que en un futuo las condiciones se den para una llegada suya.

"En el fútbol y en la vida todo es posible. Las cosas van por buen camino, no se concreto nada, pero el presidente (de Olimpia) no deja de mostrarme su interés", cerró el delantero.

