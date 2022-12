Hugo Rodallega: “Si me llama Riquelme para Boca Juniors, me subo a un avión así no se pueda”

El delantero colombiano, actualmente en el Denizlispor, de Turquía, tuvo una entrevista en un en vivo de Instagram y al ser preguntado por una posible oferta del ‘xeneize’, ni lo dudó y respondió hasta de forma jocosa.

Hugo Rodallega tiene una amplia hoja de vida en el fútbol. Sus experiencias internacionales en Inglaterra, Turquía y México son una presentación suficiente para que hasta en Argentina lo relacionen con Boca Juniors.

En una charla con ‘Cultura del gol’, este miércoles, a través de un en vivo en Instagram, habló del equipo ‘xeneize’ y de Juan Román Riquelme.

“Si me llama Riquelme, mañana mismo me subo a un avión, por más de que no pueda salir”, dijo de entrada Rodallega y con un tono jocoso.

Además, el delantero del Denizlispor, de Turquía, señaló qu “me gustaría poder conocer a Riquelme, él fue un jugador espectacular y me encantaría poder reunirme con él. A mí no me gusta el mate, pero puedo tomar café o una gaseosa”.

Por último, Hugo Rodallega confirmó que tuvo una oferta de Estudiantes de la Plata, en 2019, y que en aquella ocasión lo llamó Juan Sebastián Verón.

“El año pasado me llamó Juan Sebastián Verón y me expresó su interés de tenerme en Estudiantes. Fui compañero de José Sosa y él me dijo que si se podía, fuera para allá. Me habló muy bien de ese club”, finalizó.