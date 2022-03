Hugo Rodallega, sin filtro: reveló la verdad del contacto que tuvo con América y Deportivo Cali

En los últimos meses, cada vez que el mercado de pases se abrió en el fútbol colombiano, el nombre de Hugo Rodallega sonó con mucha fuerza para regresar a nuestro país. Los equipos que más se acercaron, de acuerdo con la información que circuló, fueron América de Cali y Deportivo Cali.

Finalmente, no se dio y el delantero firmó contrato con Bahía, de la Liga de Brasil, con quien estará hasta diciembre del presente año. Sin embargo, para aclarar todo, este lunes habló en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y explicó las razones por las cuales no vistió ninguna de dichas camisetas.

¿Tuvo contacto con América de Cali y Deportivo Cali?

"Cada cual con sus cosas. Yo me quedo aparte de todo eso. Ustedes saben que antes de venir a Brasil, hablé con Tulio Gómez y estuvimos cerca de firmar, hasta que el técnico dijo que no contaría conmigo y prefería a otros jugadores, así que no se dio. Luego del Deportivo Cali me llamaron de la Junta Directiva y sondeando, pero por temas contractuales no se dio.

¿Entonces lo de Juan Carlos Osorio fue cierto?

"Abiertamente, él lo dijo, afirmando que respetaba mi carrera, como yo también la de él, pero que yo ya era mayor, por no decir viejo, y que tenía otro proyecto, donde quería contar con otros jugadores, entonces no entré en discusiones, entonces busqué nuevos horizontes."

