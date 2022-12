Hugo Rodallega sobre su carrera: “Estoy orgulloso con lo que he hecho y quiero seguir sobresaliendo”

Luego de contarle a GolCaracol.com sus intenciones e ilusiones de regresar a la Selección Colombia, el atacante del Trabzonspor, de Turquía, contó cuál ha sido la motivación que lo ha mantenido en boca de todos a lo largo de estos años en el fútbol europeo.

Hugo Rodallega, con 33 años, llegó el pasado 25 de agosto a su gol 158 y completó su partido 469, en 15 temporadas jugadas a lo largo de su carrera.

Trayectoria que inició en Deportes Quindío, siguió en Deportivo Cali; dio el salto al exterior al fútbol mexicano (Monterrey, Atlas y Necaxa); prosiguió en el Viejo Continente en Inglaterra (Wigan y Fulham); y, por ahora, está en el balompié turco, primero con Akhisar y actualmente con Trabzonspor.

Por eso, tras conocer anteriormente las intenciones e ilusiones que tiene el nacido en Candelaria, Valle del Cauca, de volver a la Selección Colombia; GolCaracol.com le muestra a continuación la segunda entrega de la charla con el delantero ‘cafetero’.

En esta ocasión, Rodallega, desde el Viejo Continente, analiza su carrera y cuenta pormenores de su vida y del presente que atraviesa en el fútbol turco. “Estoy muy orgulloso con lo que he hecho hasta ahora y quiero seguir sobresaliendo”, sentencia de entrada el vallecaucano.

¿Cómo ha hecho para mantenerse tanto tiempo en el fútbol europeo?

“Es el deseo de querer salir adelante y seguir vigente en este deporte. Yo siempre lo hablaba con mi papá y le decía que cuando llegara a jugar fútbol profesional, mi idea era mantenerme. Y él mismo me decía que eso era lo más difícil, pero lo necesario para no ser uno más”.

¿Qué tal la vida en Turquía?

“Ya estoy muy adaptado a esta cultura, he aprendido a conocerlos. He vivido en dos ciudades diferentes. La primera es una ciudad (Akhisar) que es muy fácil para adaptarse porque es muy parecida a lo que uno ya está acostumbrado. En la otra (Trabzon) es diferente porque son muy regionalistas, tienen ojos solo para un equipo y para ellos. Es pequeña pero muy acogedora”.

¿Algo curioso que pueda contar de su experiencia en Turquía?

“Son anécdotas que todavía continúan. Con los turcos habló inglés, pero cuando me sacan la rabia se me olvida todo y empiezo a insultar en español. No me entienden nada, pero igual ellos también me pueden decir lo mismo, aunque ya los entiendo un poco más”.

¿Extraña la Premier League?

“Se añora la competencia, jugar en una de las mejores ligas del mundo no es fácil de superar ni de olvidar; pero yo ya quería un cambio y retos nuevos después de siete años allá. Aunque Inglaterra es un país que mi familia y yo siempre vamos a llevar en el corazón”.

¿Cuál ha sido la mayor motivación a lo largo de estos años de carrera?

“Mi familia, ha sido y es lo más importante. Mi esposa y mis hijos son un soporte impresionante porque al igual que yo, se han adaptado a otros idiomas. Son unos guerreros. Obviamente está mi padre que por más que haya fallecido estará en mi corazón siempre; mis hermanas que me llaman todos los días; y mi madre que desde que soy niño tenemos la costumbre de que yo la llame antes de cada partido”.

¿Alguno de los hijos heredó la pasión por el fútbol?

“Sí, el mayor; Hugo Rodallega. Tiene 9 años y es un futbolista total, lo lleva en la sangre. Le encanta el gol. El hombre se la pasa haciendo videos y todos los sube a internet. Es una estrella”.

Espere próximamente la última entrega de esta entrevista.