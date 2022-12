Cada vez que el mercado de pases se acerca, el nombre de Hugo Rodallega suena. Y esta vez no fue la excepción. En entrevista con el programa 'Zona Libre de Humo', habló sobre la posibilidad de llegar al América de Cali.

"Lo del América, si lo hago, es mi decisión y de sentimiento porque soy hincha. Es un sueño desde niño y porque mi papá soñaba con verme con la camiseta 'escarlata'. Eso sí, no voy a jugar gratis en América porque es un trabajo y uno cobra por ello", afirmó el delantero.

De igual manera, reveló que ya tuvo conversaciones con el máximo directivo de la institución, Tulio Gómez. Por último, dejó claro que aunque no será fácil su llegada al América, hará todo lo posible para que así sea en algún momento.

"Hace un mes, me puse en contacto con Tulio Gómez. Él me mostró su interés y yo el mío. Pero ustedes saben que es un negocio y se tienen que arreglar cosas. La parte económica no me preocupa. Soy consciente de que cuando llegue a Colombia, tengo que bajarme un alto porcentaje", sentenció el atacante.

