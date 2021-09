Hugo Sánchez: "Falcao García puede marcar más goles que yo en Rayo Vallecano, espero y lo disfrute"

El histórico delantero de la selección mexicana Hugo Sánchez, habló sobre el presente del atacante Falcao García con Rayo Vallecano.

"Estuve contento y a gusto en el Rayo porque Madrid es mi casa. Ahora que Falcao va para allá, me hace recordar mi etapa cuando yo estaba en mis últimos años y quería seguir disfrutando de este deporte que es el más maravilloso del mundo. Venía la cuenta atrás, sabía que quedaba poco tiempo para el retiro... así que ojalá que Falcao disfrute lo que le queda de su brillante carrera", mencionó para el diario español 'Marca'.

Hugo, al igual que 'El Tigre', llegó al conjunto 'franjirrojo' con 35 años, pero luego de tener un excelente paso en su carrera como jugador de fútbol, siendo gran referente en el Real Madrid.

"Me pareció agradable la aventura de estar un año más en Madrid y eso me ayudó para seguir anotando goles. Anoté 16 y quedé en el segundo lugar del Pichichi. Estoy agradecido por el apoyo de la afición vallecana. Tuve una temporada buena en cuanto a goles se refiere. Meter 16 goles en una temporada es muchísimo. No son muchos los delanteros que hemos metido más de 15 goles con el Rayo Vallecano", comentó el mexicano de 63 años.

De igual manera, recordó que durante su estancia en 'el rayito' vivió el fútbol de otra manera "en Vallecas tuve como un aterrizaje de normalidad. En el Real Madrid vivíamos en una nube y el Rayo te hace más humano. El ambiente era muy agradable y muy diferente a lo que viví antes."

Falcao García ya fue inscrito por Rayo Vallecano en la Liga de España y se encuentra entrenando con el equipo, se espera que su debut pueda ser este sábado cuando reciban a Getafe.