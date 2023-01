Hull City quiere mantener a Óscar Estupiñán en su plantel: "luchará con uñas y dientes"

Óscar Estupiñán es uno de los futbolistas colombianos que ha tenido un buen auge fútbolístico y en el último tiempo, lo ha hecho con el Hull City, de Inglaterra. El jugador colombiano es una de las figuras del equipo de la Championship, y a raíz de sus buenas actuaciones y goles, ha despertado el interés de otros clubes en el balompié internacional.

Sus números son bastantes buenos en la temporada 2022/2023 en la segunda división de Inglaterra, en los que ha convertido un total de 11 goles en 23 partidos disputados. Esas cifras lo convierten en el máximo anotador del Hull City en esta campaña y en el tercer lugar en la tabla general de goleadores de la Championship.

Pese al interés que ha generado en otros clubes, en unas recientes declaraciones, el director técnico del Hull City, Liam Rosenior, habló del futbolista de nuestro país y aseguró que su idea y la del club inglés es mantenerlo en sus filas.

"Él no se irá a ninguna parte. Lucharé con uñas y dientes para mantenerlo aquí en este momento en la forma en que está. Espero que no, ha sido el mejor. Ha estado más en forma, ha sido más fuerte y está trabajando muy duro para el equipo. Está presionando al arquero, está presionando a la mitad a los centrales; no sólo son sus goles, sino también sus actuaciones en general, que han sido excelente para nosotros", afirmó Rosenior en declaraciones que recoge el medio 'Hull Live'.

Desde su arribo al Hull City en esta temporada, procedente del Vitória Guimarães, el artillero colombiano ha mostrado calidad con el balón, entrega en cada juego y también muchos goles. Todo ello ha servido para que el estratega Liam Rosenior le tenga bastante confianza. Además, que los fanáticos del Hull City también le han acogido cariño al oriundo de cali, Valle del Cauca.

Ahora, Óscar Estupíñán, que viene de convertir en el último duelo del Hull City frente al Wigan, espera mantener esa buena racha goleadora cuando su equipo 'vuelva al ruedo', pero esta vez en la FA Cup contra el Fulham, en partido que datrá inicio a las 10 de la mañana, hora de nuestro país.

¿En qué equipos ha jugado Óscar Estupiñán?

El jugador caleño, de 26 años, ha vestido las camisetas de Once Caldas, Vitória Guimarães, de Portugal, Barcelona, de Ecuador; Denizlispor, del fútbol turco, y actualmente milita en el Hull City, de la segunda división de Inglaterra.