Humberto Mendoza: “También me gustaría irme a Colombia, pero debo respetar mi contrato en Perú”

El experimentado defensor colombiano, del Deportivo Llacuabamba, habló este jueves con GolCaracol.com sobre su actualidad en ese país.

La realidad del fútbol peruano no es muy diferente a la del colombiano. El coronavirus obligó a suspender las actividades a principios de marzo y ahora se encuentran a la espera de que los campeonatos se reanuden.

Publicidad

Según el diario ‘El Comercio’, la idea es que en agosto vuelva a rodar el balón, bajo estrictas medidas de seguridad, y se ha propuesto a Lima como única sede para los partidos.

Precisamente en Perú está el colombiano Humberto Mendoza, del registro del recién ascendido Deportivo Llacuabamba, quien se encuentra pasando solo la cuarentena.

Mendoza, de 35 años, atendió este jueves a GolCaracol.com desde el departamento de La Libertad, en la provincia de Pataz, para hablar de su actualidad en ese país, afectado también por el coronavirus.

En Argentina les sacaron los 'trapitos' al sol a Edwin Cardona, Frank Fabra y Wilmar Barrios

Publicidad

“Acá se tomaron medidas muy drásticas al principio, pero la gente al ver que no podía tener ingresos para su familia, salió a las calles a trabajar. La situación acá es un poco más dura, gracias a Dios donde estoy no ha llegado el virus”, le contó el defensor a este portal.

A la fecha, en Perú hay 36.976 casos confirmados por COVID–19, 10.405 personas se han recuperado y 1.051 han perdido la vida.

Publicidad

Con respecto a su situación contractual con el Llacuabamba, el futbolista bumangués indicó que “se llegó a un acuerdo de reducción del 50 por ciento del sueldo en los meses de abril y mayo y después habrá que volver a negociar, dependiendo de si se reanuda o no el torneo”.

Por último, Mendoza Quiñónez dijo que ha sabido de compatriotas suyos que han pedido que les permitan regresar a Colombia y aunque reconoce que también es su deseo, le da prioridad al contrato que tiene.

Gustavo Cuéllar: "Al final, Ezequiel Palomeque y Marco Pérez dijeron que no iban a viajar"

“Vi que (Luis Carlos) Arias y (Gustavo) Cuéllar querían volver, creo que Gustavo ya lo hizo y Luis no ha podido salir de Bolivia. También quisiera irme a Colombia a estar con mis hijos, pero tengo un contrato acá y debo respetarlo porque uno nunca sabe en qué momento se pueda reanudar la liga y después no puedo entrar y me suspenderían el contrato. Primero es el trabajo”, finalizó.

Publicidad