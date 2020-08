Humberto Osorio Botello, positivo para coronavirus antes de viajar a Bolivia: “Estoy bien”

Humberto Osorio Botello confirmó que tiene coronavirus. El atacante colombiano se realizó la prueba antes de viajar a Bolivia, país donde juega con Jorge Wilstermann, y el resultado fue positivo.

“Tenía que salir el 4 de agosto hacia Bolivia. Pero no podrá ser así, porque hace tres días me hicieron el test del COVID-19 y lamentablemente salió positivo. Pero estoy bien de salud. Los directivos del club ya están al tanto”, le confirmó al programa boliviano ‘Game Over Deportes’.

De hecho, Osorio Botello aseveró que ya se encuentra cumpliendo con el aislamiento obligatorio para proteger a su familia.

Luis Díaz se confiesa: “Lloré en el vestuario, pero mis compañeros me dieron fuerzas”

“Hay que tener paciencia para esperar que pasen los días, que la prueba sea negativa y así poder reincorporarme al equipo”, señaló.

Osorio Botello también afirmó que “la pandemia golpeó al mundo. Ahora lo más importante es estar sano para poder practicar. Luego, podré enfocarme en lo que podré darle a la institución”.

Publicidad

“Agradezco el apoyo de la dirigencia, los compañeros y el cuerpo técnico. Cristian Díaz me dijo que me esperan para entrenar. Estaba muy ilusionado de sumarme al equipo y entrenar. Pero esto es algo nuevo para todos”, finalizó.

Cristian Zapata sus 34.366 minutos jugados en el fútbol europeo, en quince temporadas