Ian Poveda va por más: “Amo la mentalidad de lucha que Marcelo Bielsa ha instalado en mí”

El extremo colombo inglés debutó el pasado domingo, durante la derrota del Leeds United 2-0 frente a Cardiff. Jugó 13 minutos y fue elogiado por su entrenador.

Las sensaciones de Ian Poveda tras su primer partido en la Championship, son las mejores. Pese a la derrota de su equipo, el futbolista de 20 años quiere ir por más y ayudar con su calidad a que Leeds cumpla con el objetivo de ascender a la Premier League.

Publicidad

“El resultado no fue el mejor, pero estoy realmente agradecido con la oportunidad que me dio el entrenador. Siento que tengo mucho más que ofrecer y estoy emocionado con seguir mejorando y mostrando todo lo que puedo hacer.”, señaló en rueda de prensa.

James Rodríguez: “No acepto que duden de mi profesionalismo, se han dicho muchas mentiras”

De hecho, tuvo unas especiales palabras para su técnico, el argentino Marcelo Bielsa; de quien aseguró le ha aprendido desde su llegada al equipo.

“Realmente amo esa mentalidad de lucha que Bielsa ha instalado en nosotros y en mí. Es algo que todos necesitamos”, aseveró.

Publicidad

“Definitivamente he progresado todos los días. Los entrenadores me dicen cosas pequeñas para mejorar y mis compañeros de equipos me han apoyado mucho. No puedo estar más agradecido porque estoy aprendiendo y sé lo que puedo aportarle al equipo”, prosiguió.

James Rodríguez, sin sonrojarse y directo: “Al equipo que me quería ir, Real Madrid no me dejó”

Publicidad

De hecho, el propio Bielsa valoró el trabajo hecho por Poveda durante los minutos que tuvo durante el partido contra Cardiff.

"Los minutos que jugó, si bien no desequilibró, hizo aportes. El tipo de partido que se estaba jugando, con el rival frente a su arco, es más difícil atacar así, pero él tiene capacidad para adaptarse a los espacios reducidos. Es un jugador liviano y ágil", afirmó el argentino que espera poder contar con Poveda el próximo sábado frente a Fulham.