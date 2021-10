Ídolo de Boca Juniors le 'dio con todo' a Edwin Cardona: "No tiene compromiso y eso es importante"

Cuatro temporadas completa Edwin Cardona con la camiseta de Boca Juniors (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22). Allí, ha disputado un total de 85 partidos, anotando 21 goles y brindando 18 asistencias. De igual manera, ganó una Superliga y una Copa de la Liga Argentina.

Sin embargo, para algunos no ha sido suficiente. Es el caso de Alberto José Márcico, hincha del club y quien defendió los colores 'azul y oro', entre 1992 y 1995. Allí, gracias a sus rendimientos, se ganó el rótulo de ídolo. Por esos, sus palabras siempre hacen eco.

"Demasiado tiempo se le está dando a Edwin Cardona. El 'turco' Mohamed me dijo: ‘Beto, conmigo no jugaba. No tiene compromiso’, y si me preguntas, para mí hoy no lo tiene con Boca y eso es muy importante", expresó en entrevista con 'Somos Boca', de 'Radio Continental'.

Estas declaraciones llegan justo, en medio de las especulaciones que hay sobre el futuro del volante colombiano. De hecho, se ha hablado sobre un posible arribo a Racing Club de Avellaneda. Eso sí, hasta el momento, no hay nada oficial y sigue bajo las órdenes de Sebastián Battaglia, actual técnico de Boca.