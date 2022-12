Inconformismo y malestar por dinero en el Binacional, de Johan Arango y Flabio Torres

Este viernes trascendió en medios de Perú que los jugadores se encuentran en desacuerdo, por la decisión de los directivos sobre los sueldos, ante la llegada del coronavirus.

En Perú también llegó la hora de que los clubes tomarán decisiones en cuanto al pago de los salarios de los futbolistas y en ese caso este viernes trascendió que en Binacional no se pagará la totalidad de los meses de abril y mayo.

En dicho club están el técnico Flabio Torres y los jugadores Dawlhing Leudo y Johan Arango y desde ya se sintió el malestar al interior del plantel profesional.

"Marzo nos pagaron puntual, como de costumbre, pero ahora estamos con unos pequeños problemas que no se han solucionado. Quieren llegar a un acuerdo con nosotros para que nos descuenten los sueldos de abril y mayo, pero no es buen momento. Binacional está bien económicamente, han recibido una plata de Conmebol y no creo que sea justo. Lo dejamos todo en mano de Dios. No nos merecemos esto, tenemos familia", dijo Yorkman Tello, capitán del equipo inca.

En 'Radio Ovación' también se agregó que los jugadores de Binacional buscarán las vías del.diálogo, aunque es evidente el malestar de los dirigidos por Flabio Torres.

