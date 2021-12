¿'Indio' Ramírez, otro jugador que vuelve a Colombia?: anunció su salida del Bahía, de Brasil

Juan Pablo Ramírez anunció este miércoles que no continuará en el Club Bahía, del Brasileirao, tras dos años en el equipo. Muchos hinchas de Atlético Nacional, club en el que jugó hace unos años, están expectantes, pues un regreso al fútbol colombiano es un escenario posible.

"Hoy me despido de Bahía, club que me abrió las puertas y me ayudo a crecer profesional y personalmente, agradezco a todas las personas que hacen parte de este gran club y al gran cariño de la hinchada que me brindó en el tiempo en el que defendí los colores. Gracias a todos y nos vemos pronto", escribió el volante en sus redes sociales, junto a un video con sus mejores jugadas en el equipo.

Cabe destacar que Hugo Rodallega, el otro colombiano en este equipo brasileño, también está más fuera que dentro, y se habla de una posible llegada a Millonarios para el 2022.