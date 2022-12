Intermediario del negocio de Jarlan Barrera criticó fuertemente al volante samario

Luego de mucha incertidumbre sobre el destino final del mediocampista zurdo, Tigres y Rosario Central llegaron a un acuerdo para que el '10' juegue un año a préstamo en el club argentino.

Alessandro Monfrecola, intermediario en el negocio entre ambos clubes por Jarlan Barrera, habló sobre todo el proceso que vivió durante la novela del jugador colombiano.

Publicidad

En primera instancia, Monfrecola le mostró a Barrera Escalona el interés por parte del club azteca, con el que firmó un precontrato.

Lea acá: Yony González fue oficialmente presentado como nuevo refuerzo de Fluminense

Tiempo después, el exJunior de Barranquilla desconoció el trato con los mexicanos y firmó con Rosario Central, situación que molestó al empresario.

"La situación se está resolviendo muy bien, como esperábamos. Están hablando los clubes para cerrar un préstamo por un año, pero el pase se queda en Tigres. Rosario Central se quedaría con un 15% de una venta futura", le dijo Monfrecola a 'Zapping Sport'.

Publicidad

El empresario no dudó en ser crítico con todo lo ocasionado por el futbolista, con quien además aseguró que no trabajará más.

"Se va a arreglar todo entre los clubes, como debía ser. Los directivos fueron muy maduros y no van a tener que ir a FIFA. Ahora sólo resta saber la letra chica, pero está todo arreglado", abundó en 'Radio 2'.

Publicidad

Además: Presidente de Junior: ''La oferta de River por Luis Díaz no nos satisface y no fue aceptada''

Para finalizar, Monfrecola dijo que "no puedo seguir con un futbolista que no me reconoce profesionalmente y que negó tener un vínculo conmigo que sí existía. Porque yo tengo los papeles que lo certifican", cerró.

Barrera, quien también era asesorado por su primo, Carlos 'El Pibe' Valderrama, ya está en Argentina y pasó los exámenes médicos para ser presentando en Rosario Central, con quien estará a préstamo por un año sin opción de compra.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados