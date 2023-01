Internacional 'mira de reojo' y ve complicadas las pretensiones de Juan Fernando Quintero

Por estos el día el tema de moda en el fútbol sudamericano es Juan Fernando Quintero , el jugador colombiano no ha definido su futuro, tras salir de River Plate. Flamengo y Junior fueron los primeros clubes interesados en contar con él, no obstante, no logró ningún acuerdo. El que se sumó a último momento fue Internacional de Porto Alegre, club brasileño que le estaría siguiendo la pista.

Luego de confirmarse su salida del conjunto 'millonario', 'Juanfer' entró en el radar de múltiples equipos interesados por la calidad que desprende el volante en el terreno de juego. Si bien Flamengo fue el primero en lanzarse por el jugador, actualmente fue descartado, puesto que el club prefirió mirar hacia otros horizontes.

En Colombia, Junior de Barranquilla fue el equipo que puso sobre la mesa una oferta formal por Quintero. El futbolista arribó a la capital del Atlántico para negociar con la familia Char, dueña del equipo. El ambiente en la afición del 'tiburón' era positivo, ya que el antioqueño había trinado en redes sociales contenido referente a Carlos 'Pibe' Valderrama y Giovanni Hernández, ídolos de los 'curramberos'.

Sin embargo, este jueves todo se cayó y el propio jugador confirmó en Twitter que no se vestirá de 'blanquirrojo'. La negociación no habría llegado a buen término porque no se llegó a un acuerdo por la forma de pago del bono por firmar el contrato. De inmediato, los hinchas lamentaron lo acontecido, pues la ilusión estaba intacta.

Frente a este panorama, desde Brasil aseguraron que Internacional tiene en carpeta a Quintero. El portal 'Globo Esporte', del mencionado país, afirmó que "'Juanfer' dio señal positiva y saluda la posibilidad de jugar en el Beira-Rio. Sin embargo, el atleta quiere alrededor de US$ 7,5 millones (R$ 38 millones al precio actual) por un contrato de tres años. En rigor, alrededor de R$ 1 millón por mes. Los estándares están fuera de la realidad financiera del club".

Dicho esto, el conjunto colorado desea contar con él, pero financieramente 'la billetera no da', suponiendo una traba esencial para sentarse a negociar. "Él no entra en nuestro presupuesto. No hagamos locuras. Tenemos una responsabilidad muy grande. No podemos contratar por el simple hecho de contratar con una base establecida. Tenemos que respetar el presupuesto que se nos ha dado y así lo vamos a hacer", dijo el vicepresidente del club, Felipe Becker, en entrevista con el medio 'Rádio Gaúcha'.