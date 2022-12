“Ir a Benfica no es una aventura sino un reto más”: Cristian Arango

El delantero, quien abandonó Millonarios, explicó que se va al fútbol europeo a crecer como profesional, al tiempo que agradeció al club y a los hinchas por el apoyo.

Cristian Arango inició la pretemporada con Millonarios, incluidos los exámenes médicos, con normalidad y a la par de sus compañeros el pasado fin de semana. Pero en el fondo sabía que era más que probable que su destino para el resto del año no estuviera con la camiseta azul. Desde hace meses su nombre estaba en la carpeta de Benfica, club con el que el elenco bogotano tiene firmado un acuerdo de colaboración mutua.

Publicidad

Cristian Arango continuará su carrera en Benfica de Portugal. #MFC pic.twitter.com/XtWLTGZRYP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 28, 2017

Era cuestión de tiempo para que la operación se cerrara. La voluntad entre las partes estaba expresada: Millos en hacer la transacción, Arango en jugar en Europa, y Benfica en reforzar su línea defensiva, así sea con un jugador aún en proyección. Y este miércoles llegó el anuncio oficial.

“Estoy muy contento con esta linda oportunidad, y ahora lo que quiero es aprovecharla al máximo”, le contó a GolCaracol.com Arango, antes de abordar el avión que lo conducirá a Portugal, donde llegará este jueves a presentar pruebas y firmar su vinculación.

El delantero, nacido en Medellín hace 22 años, ya estuvo en el fútbol europeo, con el equipo B del Valencia. Pero esta vez cree y espera que no se trate de una aventura sino del inicio de una expedición sólida y duradera. “Para mí, llegar a Benfica no es una aventura sino un reto más. Es un reto que quería y que espero aprovechar al máximo. Yo me voy con buenas sensaciones por la forma en la que he jugado y me he preparado”.

Publicidad

Lea también: "Los jugadores no se van cuando ellos o sus agentes quieren": Florentino Pérez

Pese a que en la pasada Liga Águila disputó tan solo 12 partidos, marcó 3 goles e hizo dos asistencias, Arango se va agradecido con el cariño de la hinchada y con lo que aprendió del DT Miguel Ángel Russo. “Los hinchas me dejan una gran huella porque siempre tuve el apoyo de todos ellos. También me voy agradecido con el profesor Russo, quien me enseñó a jugar con más intensidad en la cancha”.

Publicidad

El delantero fue comprado por Benfica, pero Millonarios se quedó con un porcentaje de los derechos deportivos.