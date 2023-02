Isabella Echeverri anunció su retiro del fútbol profesional con un emotivo video: "Lo di todo"

"Esta carta la escribí hace 19 años, a esta niña soñadora que se atrevió a romper con el 'status quo', que no la quisieron por ser llamada diferente y ser llamada 'marimacha', hoy le digo gracias", así inició Isabella Echeverri este lunes 20 de febrero del 2023 un conmovedor video en sus redes sociales oficiales y con el que le puso punto final a su gran carrera deportiva en el balompié femenino.

A sus 28 años de edad, la talentosa deportista de nuestro país colgó los guayos. Echeverri utilizó en todo su relato la palabra "gracias" y destacó cada logro que llevó a cabo en su trasegar por el fútbol femenino en Colombia y también fuera del país.

"Gracias por enseñarme que la vida y la cancha se parecen mucho más de lo que pensamos. Gracias por enseñarme que los sueños sí se cumplen; me llevaste a ser campeona Panamericana, a unos Juegos Olímpicos y a representar al mejor país del mundo en un Mundial de Fútbol. También me llevaste a ser capitana del Sevilla y a ser la primera colombiana en 'Rayadas' (Monterrey). Hoy (lunes 20 de febrero) me retiro del fútbol profesional sabiendo que lo di todo", complementó Isabella, quien vistió los colores patrios en distintos campeonatos.

Este es el video que compartió Isabella Echeverri en sus redes:

Gracias a todos los que me acompañaron en esta etapa de la vida, se vienen sueños más grandes! ✌🏼⚽️ pic.twitter.com/hZZ7iyqK3Y — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) February 20, 2023

Publicidad

Así las cosas, le dice adiós una de las leyendas del fútbol femenino en nuestro país, ya que desde que inició su incursión en la rama femenina brilló por su potencial. Echeverri debutó con la Selección Colombia de mayores en 2014 y se convirtió en una de las referentes del equipo 'tricolor'. Jugó la Copa del Mundo de 2015 en Canadá, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, varias Copas América y fue campeona de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Isabella cerró su emotivo video con el siguiente mensaje: "Una mujer que desde pequeña sabe que su gran propósito de vida es liderar con ejemplo y mostrarle a millones, que las mujeres podemos liderar el mundo y el fútbol, con valentía".