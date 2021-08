Iván Angulo, con los pies en la tierra, tras arribar a Europa: “Soy muy joven y no he logrado nada”

Iván Angulo, extremo colombiano de 22 años, dialogó con Gol Caracol sobre su llegada al Portimonense de Portugal, su experiencia en el fútbol brasileño y la ilusión de vestir la camiseta de la Selección Colombia.

Además, el joven atacante reveló cómo se dio su salida de Palmeiras, que, en condición de préstamo, dejó que Angulo viviera su primera experiencia en el fútbol europeo. El colombiano estará durante la temporada 2021/2022 en el ‘Viejo Continente’.

Cabe indicar que Angulo debutó el pasado fin de semana con Portimonense y sumó sus primeros 5 minutos, en la derrota 1-0 frente a Gil Vicente, por la segunda fecha de la Liga de Portugal.

¿Cómo se dio la negociación entre Palmeiras y Portimonense por sus servicios deportivos?

“Estoy contento por este paso, uno siempre sueña con llegar al fútbol europeo, estoy muy feliz y motivado con este nuevo reto que se presenta para mi carrera. Todo se dio muy rápido, yo estaba en Palmeiras y el director del club me habló de la posibilidad de Portimonense, que estaba muy interesado y que si quería ir y claro, ahí mismo dije que sí”.

Publicidad

Iván, usted llega en condición de préstamo, ¿Cuál es su objetivo en Portimonense?

“Llego por un año y el objetivo es tratar de jugar lo máximo posible y tener una buena secuencia de juegos y de minutos para volver a recuperar ese nivel de juego que, infortunadamente, hace tiempo no tengo. Quiero seguir creciendo como jugador y persona y dar siempre lo mejor”.

¿Qué sabe del club?

“Antes de venir conocía el club, aquí ya pasaron varios compatriotas como el caso de Jackson Martínez y Marlos Moreno. Este es un excelente club, tiene una estructura realmente buena, acá te facilitan todo, desde que llegué me recibieron muy bien, todos los compañeros y directivos. La verdad que contento y feliz por estar acá”.

¿Qué le puede aportar Iván Angulo al Portimonense?

“Soy un jugador habilidoso, rápido, que le gusta siempre el uno contra uno, soy fuerte, con gol también, con llegada y asistencia. Vengo a trabajar como uno más y trataré de dar lo mejor y estar dispuesto a jugar donde el ‘profe’ lo necesite”.

Iván, usted pasó por Palmeiras, Botafogo y Cruzeiro, ¿Qué se llevó del fútbol brasileño?

Publicidad

“Aprendí mucho en cuanto a mi primer salida de préstamo de Palmeiras, eso fue en Cruzeiro y ahí hago toda la pretemporada y cuando iba a empezar pasaron un montón de cosas, Palmeiras pide mi vuelta porque el entrenador me necesitaba, pero tampoco veo esa oportunidad de jugar, todo eso me ayudó mucho a ser paciente, trabajar al máximo porque sabía que las oportunidades iban a llegar y ahora se me presenta esta".

¿Siente que jugando en Europa puede estar más cercano el llamado a la Selección Colombia?

“Sí, indudablemente, vengo a trabajar acá primero para tener una secuencia de juego y minutos y creo que si hago una buena temporada voy a estar más cerca a un llamado de la Selección, es lo que todo jugador sueña y sé también que voy a estar a la vista de grandes clubes del 'Viejo Continente'. Esta es una liga que se ve mucho acá en Europa”.

Usted ya tiene trayectoria; pasó por el fútbol colombiano, brasileño y ahora llegó a Europa, ¿Cómo asumir todo esto con 22 años?

“Muy bien y con mucha tranquilidad, siempre he sido una persona tranquila y muy centrado; desde pequeño me he propuesto retos y los sueños se van alcanzando a medida que se va trabajando. Hasta ahora soy muy joven y no he logrado nada”.