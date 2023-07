Iván Angulo, destacado en Orlando City: disciplinado, tranquilo y con ganas de Selección Colombia

Oriundo de Tumaco, Iván Angulo salió desde muy niño de su tierra para cumplir el sueño de ser futbolista, ese mismo que lo ha llevado a hacer parte de diferentes categorías en la Selección Colombia, de debutar profesionalmente en Envigado y viajar directamente hasta Brasil para vestir los colores de uno de los grandes como lo es Palmeiras.

Actualmente en el Orlando City de Estados Unidos, donde ya sabe lo que es levantar un trofeo y coronarse campeón, Darío Cortés charló con Gol Caracol para la sección de ‘embajador de la semana’, en la que contó sus más grandes sueños en la vida, su recorrido hasta llegar a ser el jugador y persona que es hoy en día, además de detallar lo que ha sido su experiencia por las diferentes partes del mundo, a las que llegó con la pelota en los pies.

Frente al gran reto cultural que le ha implicado jugar en países que manejan un idioma diferente al español, Iván reconoció que le ha costado un poco, pero que ha sabido llevarlo: “Cuando salí para Brasil, ahí aprendí a hablar portugués y ya lo hablo perfecto, por eso cuando estuve en Portugal, pues obviamente se habla el mismo idioma, entonces fue como lo mismo. Sin embargo, acá el inglés no lo hablo, estoy estudiando, aunque aquí en el club donde estoy hay una cantidad de latinos, entonces por ahí no he tenido dificulta”.

“Ya en el tema de vida, en Brasil la cultura es más folclórica, más parecida a la de nosotros en Colombia. Acá en Estados Unidos es un poco más tranquilo, sin embargo, ya hablando desde lo futbolístico sí es un fútbol muy exigente, un fútbol muy físico. Entonces la verdad creo que ha sido bastante importante para mí, para mi crecimiento”, complementó Angulo, quien actualmente suma tres goles y cinco asistencias en 34 encuentros disputados con el Orlando City, club en el que espera quedarse por mucho tiempo más para seguir creciendo.

Eso sí, no sin antes tener revancha en Palmeiras, club dueño de sus derechos, pero en el que no ha tenido mucho rodaje, hecho que le genera intenciones de regresar y ‘romperla’, después de que hayan confiado en su potencial y talento una vez debuto en el Envigado: “Tengo la ‘espinita’ con ellos porque cuando estuve allá no tuve oportunidades de jugar, de demostrar mi talento y la espinita siempre la tengo, pero bueno, acá estoy, feliz, jugando, teniendo continuidad y Orlando tiene la opción de compra”.

Iván Angulo, con la camiseta de Palmeiras Getty Images

De todas maneras, Iván Darío Angulo Cortés no desaprovechó la oportunidad para recordar todo lo que ha pasado hasta llegar al fútbol profesional, del que hoy vive y cumple ese sueño de infante, cuando quería vivir sus días con la pelota en sus píes de estadio en estadio, país en país: “Esto es como un sueño en el que uno siempre está, en el que a medida que van pasando las cosas de que vas consiguiendo eso que has soñado desde niño, siempre es alegría, es felicidad, orgullo y de ver todo el sacrificio que se ha tenido desde cuando empezaste, porque bueno, yo salí a los 10 años de mi casa, de Tumaco, de donde nací. Dejé a mis padres, mis hermanos y me fui solo a la ciudad de Medellín en busca de eso; es muy lindo y muy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado”.

*Otras declaraciones:

¿Sueña con la Selección Colombia?

“Siempre está ese deseo de estar, de representar obviamente el país, y es algo que lo veo cerca. Sé que están llamando a muchos jóvenes que ahora con la nueva comisión técnica están viendo jugadores nuevos, están probando. Entonces, la verdad, es algo que lo tengo siempre presente, tengo siempre ese deseo y estoy trabajando por eso, aparte que yo estuve en Sudamericanos, estuve en Mundial Sub-20, es algo muy lindo”.

Iván Angulo, jugador de la Selección Colombia Sub 23. Foto: Gettyimages

¿Cómo es el día a día de Iván?

“La verdad soy alguien tranquilo, de casa, de familia. Me levanto a las siete, entrenamos a las nueve, me organizo, salgo para el club y allá tenemos lo que es el desayuno. Dos, tres veces por semana a veces tenemos video antes de los entrenos para analizar los juegos anteriores, para analizar al rival, luego una pequeña charla y ahí entrenamos, la práctica dura casi dos horas, lo que es en el campo, para después ir adentro, en gimnasio, en cuanto a recuperación, en cuanto a masaje, hacer hielo, todas esas cosas. Entonces casi siempre son como cuatro o cinco horas que estamos en el club. Cuando llego a casa tomo una siesta, juego Play y salgo con la niña”.

¿Algún equipo en el que jugarías en Colombia?

“Yo no soy hincha de ninguno, pero por ahí por mi papá jugaría en el América porque a él le gusta mucho y sería algo muy lindo, como un sueño para él”.

¿Cuál es ese sueño a futuro extra futbolístico?

“Me gustaría tener alguna fundación para ayudar a niños en ese sueño de ser futbolista, algo que sea ligado pues obviamente al fútbol, y es algo que mi papá, mi papá, digamos, no está trabajando directamente con alguna fundación, pero sí lo hace con algunos niños de nuestro pueblo de Tumaco, entonces la verdad que creo que es algo que de pronto, como una meta que tendría después de dejar el fútbol”.

¿Qué le diría el Iván Angulo de ahora a ese Iván que soñaba con ser futbolista?

“Que estoy orgulloso de él, de verlo luchar por sus sueños, de verlo buscar su sueño, de ver el sacrificio, de ver la madurez tan temprana que tuvo para salir y dejar todo, dejar su casa, su familia y la verdad que estoy muy orgulloso de él”.