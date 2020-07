Iván Angulo regresó a Palmeiras, por pedido expreso del técnico Vanderlei Luxemburgo

View this post on Instagram

“Os planos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar” Quero agradecer de coração ao clube e a toda torcida do Cruzeiro por todo carinho e apoio que recebi. Infelizmente foi uma passagem mais curta que o esperado, porém fiz questão de jogar esse primeiro e último jogo para retribuir de alguma forma, com muito suor e dedicação todo amor que recebi nesses meses morando em Belo Horizonte. Levarei comigo tudo que aprendi na Toca com meus companheiros, comissão técnica e direção. Que o Cruzeiro esteja de volta no lugar que nunca deveria ter saído. Obrigado por tudo! 💙