Iván Arboleda: "En Colombia juzgan sin saber, hay malas influencias; ahora solo pienso en Chipre"

Iván Arboleda volvió a disfrutar del fútbol, está teniendo protagonismo y en Europa busca abrirse paso a punta de atajadas y grandes presentaciones, así como lo hizo en Argentina, con Banfield. Actualmente está en el Anorthosis Famagusta, de Chipre, siendo el arquero titular y teniendo a su club como líder.

Por eso, en charla con Gol Caracol, para la sección 'Embajador de la semana', el guardameta nariñense se refirió a su actualidad y el sueño de luchar por jugar Champions League.

Además, Iván Arboleda contó las razones por las que no llegó a ningún equipo en el fútbol colombiano para la presente temporada, a pesar de tener varios pretendientes. Sumado a eso, recordó el duro paso por el Rayo Vallecano, de España, y de su ilusión de volver a ser convocado a la Selección.

¿Iván cuál es su actualidad?

“Ahora mismo tratar de aprender el inglés un poco, estamos dándole de a poquito pero con paso firme”.

¿Cómo se da esa llegada al fútbol de Chipre?

“El interés de Chipre llega en diciembre tras recibir unas llamadas del director deportivo del club, diciendo que me conocía, que sabía quién era yo, preguntándome que si estaba interesado en venir, le dije que sí. Sin embargo, no se dio por el tema de cupos y a finales de mayo o junio, me llama que está interesado en tenerme en su proyecto, así que todo se dio por ese lado”.

¿Qué imagen se lleva del fútbol de Chipre en las primeras de cambio?

“Sorprendido con la liga para bien, llegar acá y encontrarte con buenos jugadores, con una liga muy intensa, eso me ayudará para seguir creciendo, que hay torneos europeos y te da cupo y es una motivación”.

¿Definitivamente sigue siendo un profeta en tierras ajenas, a nivel internacional ha construido su historia?

“Lo del profeta en otras tierras lo dice mi abuela, hablaba con ella y siempre me lo recalca y tiene toda la razón. Mi propósito era quedarme en Colombia, jugar joven en mi país, pero por circunstancias de la vida no se dio, pero bueno, gracias a Dios la vida sigue, el fútbol sigue y estamos jóvenes para seguir tocando puertas. Pienso nada más en Chipre y en mi club, estoy muy contento. Fue algo hermoso volver a las canchas después de un tiempo, saber que hubo cosas que pasaron, pero estamos viviendo el día a día, trato de disfrutarlo, y todo lo que hago es por mi familia”.

¿Es difícil jugar en Colombia para figuras como usted, que ha hecho su carrera en el exterior?

“Arboleda no jugó en Colombia no por ser figura, no lo soy, me lo he ganado a pulso trabajando. Llegar a Argentina, sostenerse, hacer una carrera allá no es fácil. Después hubo cosas, mal entendidos, que nuestro país siempre juzga sin saber las cosas, pagué bien caro este tiempo sin jugar, hubo clubes que tuvieron la intención de ficharme pero siempre hay malas influencias, que les dicen que el jugador cobra esto, y por eso no se dio mi llegada. Pero por ejemplo, hubo un presidente que fue un caballero, no se dio la oportunidad de jugar en ese club, porque mi intención era estar en el extranjero, estaba agotado de ver cosas que decían de mí y que dijeran cosas que yo pedía y es falso. Le dije que si no salía nada del extranjero era mi primera opción, y fue el doctor Fernando Salazar, de Águilas Doradas, quien tiene todo mi respeto”.

¿Cómo fueron esos meses después de la salida de Rayo Vallecano, de estar con es inquietud de encontrar equipo?

“Con respecto a lo sucedido que todos se dieron cuenta, unos me apoyaron, otros me juzgaron, pero acá estamos, gracias a Dios, familia y amigos, esperemos que sea una experiencia, un obstáculo en mi carrera, nunca había tenido una cosas de esas. La gente se quedó con eso, pero se le olvidó que estuve 7 años en Argentina y nunca tuve un problema, ni nada. Mucha gente opina, te mata sin saber, en Colombia me dieron la espalda algunos clubes. Pero la vida te enseña y te quedan de aprendizaje”.

Iván Arboleda, jugador del Rayo Vallecano. Foto: Rayo Vallecano Oficial

¿Hay figuras de reconocimiento en el fútbol de Chipre?

“Es una liga que va creciendo. La motivación para todos jugadores acá es que te da cupos a copa, a Champions League, todos apuntan allá y esperemos que nuestro club pueda estar en ese lugar. Es un sueño, esperemos seguir trabajando para ese objetivo”.

¿Ahora cuáles son sus metas, sus objetivos?

“Ahora mismo las metas son volver a trabajar, hacer mi trabajo en silencio, siempre he trabajado y me han llegado las cosas por eso, y espero encontrarme con ese Arboleda de años atrás donde todo era alegría y paz. Estando así vamos a volver a tener ese Iván Arboleda”.

¿La comida, el idioma, la cultura, cómo va eso en Chipre?

“La cultura no tengo problema porque uno ya ha estado fuera de casa mucho tiempo, a la hora de adaptarse no es tan difícil, por ahí el idioma pero vamos aprendiendo para estar al nivel del país. La comida, como dice mi abuela, hay que comer de todo, así que no tengo problema con eso. Es un club muy grande, una gran hinchada, se hace sentir de local y es importante uno como jugado tener el respaldo, sorprendido para bien y esperemos ese apoyo para seguir creciendo día a día, y que Iván Arboleda vuelva a la Selección Colombia”.