Iván Arboleda: "Estoy un poco triste, esta semana falleció mi hermano, y no pude estar en su sepelio"

El arquero colombiano que milita en Banfield, de Argentina, no pudo viajar a nuestro país para estar en la ceremonia de su hermano fallecido en pasados días.

Este sábado, Iván Arboleda, relató lo que fue su complicado episodio en territorio argentino, dado que no logró estar en el sepelio de su hermano, quien murió.

Las afirmaciones las entregó a ‘Radio Continental’ y de acuerdo con lo dicho por los locutores del programa abrió su corazón y notó acongojado por el complejo momento.

“Estoy un poco triste porque esta semana falleció mi hermano, y no pude estar en su sepelio", fueron las declaraciones del guardameta nariñense.

Además, se refirió de la salida del entrenador Julio César Falcioni del cuadro ‘taladro’: “a mí lo de Falcioni me dolió y me sigue doliendo, él estuvo presente siempre en todas las videollamadas".

Continuó su relato diciendo que: "Julio es un luchador, verlo dirigiendo los entrenamientos con un megáfono en el medio de su enfermedad, nos daba ganas entrenar".

También hizo una seria revelación sobre el anuncio de la no continuación del estratega, "respeto lo que decidieron, no sé como lo decidieron, pero se respeta" "Aun no nos anunciaron nada, pero lo vimos por las redes sociales".

