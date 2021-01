Iván Arboleda: “Sacó un zapatazo, hay que felicitar a Cardona; en realidad nada raro en él”

Iván Arboleda , portero colombiano de Banfield , habló este lunes en el espacio de ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, y se refirió a la intensa final de la Copa Diego Maradona que se vivió en la noche del domingo entre el ‘taladro’ y Boca Juniors .

“Lastimosamente no se pudo concretar, es un golpe muy duro en lo personal, solo pensaba que si agarraba un penal éramos campeones, pero no se pudo hacer y eso me afectó mucho”, contó Arboleda.

Tras finalizar el encuentro, que terminó en tanda de penaltis y en el que los ‘xeneixes’ se impusieron 5-3, al portero colombiano se le vio inconsolable a lo que algunos jugadores de Boca Juniors se acercaron a consolarlo.

“Izquierdoz me abrazó y me dijo que éramos también campeones, que levantara cabeza, que había hecho un buen torneo, después llegó Cardona y Villa y me quedé sin palabras”, reveló el portero del ‘taladro’.

Cabe recordar que el exjugador y extécnico Julio César Falcioni ha sido uno de mentores de Iván Arboleda, quien reveló que tras perder el título de la Copa, el argentino se comunicó y también consoló al golero tumaqueño.

“Hablé con Falsioni después del partido y para mi fue muy positivo escuchar las palabras de él, es como un padre para mi. Fue fundamental en ese momento porque estaba muy mal y escuchar sus consejos me ayudaron mucho”, señaló Arboleda en los micrófonos de ‘Blog Deportivo.

Entre tanto, Arboleda también se refirió al golazo que le marcó su compatriota Edwin Cardona, quien desde el borde del área la mandó a guardar al ángulo, al minuto 64’ del compromiso: “sacó un zapatazo, hay que felicitar a Cardona; en realidad nada raro en él”.

Finalmente, se refirió a Renialdo Rueda, nuevo técnico de la Selección Colombia, quien este martes será presentado oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol.

“Cuando hay nuevo técnico, hay nueva oportunidad para todos, tanto para Arboleda como para los que están afuera y en el fútbol local. Tengo referencia de Rueda que es buena persona y un técnico muy trabajador, eso a uno lo motiva. Yo siempre seré un arquero que va a trabajar por estar en Selección”, sentenció el portero de Banfield.