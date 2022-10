Iván Arboleda y el 'fin de su pesadilla': anunció que rescindió su contrato con el Rayo Vallecano

"Por medio de la presente quería comunicar que entre el Club el Rayo Vallecano y yo hemos logrado llegar a mutuo acuerdo de la rescisión de mi contrato", así escribió en un comunicado en las las últimas horas en sus redes sociales personales el arquero colombiano, Iván Arboleda, para comunicar que finalizó la vinculación que lo unía con el cuadro español.

Y es que el arquero de 26 años y oriundo de Tumaco, Nariño, había arribado el 4 de septiembre de 2021 al conjunto de Vallecas y allí se unió para ser compañero de Radamel Falcao García. No obstante, Arboleda nunca logró disputar ningún partido con la camiseta del Rayo Vallecano; posteriormente, éste salió en préstamo al Newell’s Old Boys, de Argentina, y ahí en la 'lepra' sí logró atajar en 720 minutos.

Pese a no sumar ningún minuto, el golero nariñense le dio las gracias al Rayo Vallecano y también a Newell’s Old Boys por permitirle hacer parte de sus respectivos planteles. Tras darse el fin a su contrato, Iván Arboleda es agente libre.

"Quiero agradecer por la oportunidad, a toda la hinchada del rayo y también de Newell’s por el apoyo y la comprensión brindada en este tiempo. Sé que ustedes pudieron entender lo que me tocó pasar y el porqué de mis actos, siempre intenté hacer lo mejor", continuó el comunicado que emitió en sus plataformas digitales.

Ahora, Arboleda deberá buscar equipo para continuar en su actividad como futbolista profesional. Éste se mostró optimista de cara su futuro.

"Comienzo un nuevo camino y me siento mejor que nunca para recorrerlo. Gracias a Dios", así finalizó su breve pero significativo enunciado en sus plataformas digitales oficiales:

Este es el comunicado que emitió Iván Arboleda:

Antes de que diera la noticia del fin a su contrato con el rayo Vallecano, Iván Arboleda también había expresado en semanas atrás cómo fue su vivencia en el fútbol español.

"No son días fáciles los que me han tocado en estos últimos meses, pero siento la necesidad de contar la verdad de lo ocurrido para que todos sepan y entiendan el por qué de la decisión que me vi obligado a tomar. Tengo el sueño de jugar y triunfar aquí en Europa por el desafío deportivo y porque quiero seguir apoyando a mi familia. Con esa ilusión me propusieron sumarme al Rayo Vallecano, pero al llegar me di cuenta de que los números del contrato no eran los acordados, así fue, entonces que decidí buscar otro club para poder competir y el Rayo Vallecano acordó con Newell's. Fui obligado a desistir de cierto dinero para llegar a Newell's", dijo en su momento.

Igualmente agregó que cuando volvió a la capital madrileña, los "dirigentes del Rayo Vallecano me trataron como si fuera un delincuente, me faltaron al respeto y llevo casi dos meses viviendo de mis ahorros".