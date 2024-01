Ivan Jurić, entrenador del Torino, no se quedó atrás y le pidió más efectividad a Duván Zapata

Duván Zapata sigue dando de qué hablar desde suelo italiano, pues el artillero 'cafetero', aunque llegó con altas expectativas al equipo 'granata', aún no logra estar en el punto donde enamoró a los hinchas y muchos lo pedían para reforzar los clubes más destacados de Europa.

Así las cosas, en las últimas horas, el medio italiano 'Tutto Mercato' recogió las declaraciones del entrenador del Torino, Ivan Jurić, previo al duelo del club contra el Nápoles en las cuales comentaba su preocupación por las pocas oportunidades de gol de su escuadra. "Espero que los chicos se liberen, veo las cosas bien hechas en los entrenamientos, pero en el partido nos faltó algo. Zapata puede hacerlo mejor, Sanabria puede hacerlo mejor, Vlasic puede hacerlo mejor", sentenció el croata.

Por otro lado, el timonel del conjunto italiano no le cerró la oportunidad a que sus dirigidos puedan mejorar el camino y recomponerse en el tramo final de la temporada. "Espero que sigamos jugando así, pero que los resultados mejoren. El equipo sabe expresarse mejor, pero nos faltan un poco resultados que den ilusión. En estos últimos 20 partidos tenemos la oportunidad hacerlo bien", comentó el estratega.

¿Posibles salidas del equipo?

Otro de los temas que tocó Ivan Jurić fueron los aparentes cambios que sufriría el Torino; no obstante, fue directo en el tema: "Por el momento todo está en silencio, nada se mueve. A ver si pasa algo en el mercado saliente, tal vez pase algo en el mercado entrante. Antes de las salidas no creo que se pueda hacer nada". Ahora estoy centrado en lo mío, todavía no hemos abordado el tema de las compras. Hasta que alguien se vaya no creo que llegue nadie. Así que hasta que alguien se vaya no hablaremos", concluyó el timonel del conjunto 'granata'.

Duván Zapata se reportó con gol en el empate 1-1 del Torino frente a la Roma, por la Serie A. @TorinoFC_1906

Y es que si bien desde el arribo de Duván Zapata al Torino se le ha visto al colombiano no solo siendo titular en la mayoría de los compromisos con su equipo, también ha sido de gran ayuda en la zona ofensiva. La realidad es que el conjunto 'granata' aún está alejado de ser un temor para los defensas de los clubes rivales.

Hecho que produjo que días atrás un histórico del Torino hablara del presente del equipo y comentará su deseo para que el plantel sea más efectivo. "Aunque Zapata y Sanabria puedan dar más, lo cierto es que faltan los goles de todos los demás, desde los centrocampistas hasta los laterales y los defensores", fueron algunas de sus palabras.