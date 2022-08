Iván Mauricio Arboleda: "Los dirigentes del Rayo Vallecano me trataron como si fuera un delincuente"

El martes pasado, Iván Mauricio Arboleda rescindió del contrato que lo vinculaba con el Rayo Vallecano , el cual tenía vigencia hasta el 2024. En un principio se pensó que esta decisión estaba relacionada a su falta de oportunidades, pues nunca llegó a debutar con el conjunto de Madrid, pero este viernes el golero expresó personalmente las razones que lo apartaron del club que dirige Andoni Iraola y en el que milita Falcao .

"No son días fáciles los que me han tocado en estos últimos meses, pero siento la necesidad de contar la verdad de lo ocurrido para que todos sepan y entiendan el por qué de la decisión que me vi obligado a tomar. Tengo el sueño de jugar y triunfar aquí en Europa por el desafío deportivo y porque quiero seguir apoyando a mi familia. Con esa ilusión me propusieron sumarme al Rayo Vallecano, pero al llegar me di cuenta de que los números del contrato no eran los acordados, así fue, entonces que decidí buscar otro club para poder competir y el Rayo Vallecano acordó con Newell's. Fui obligado a desistir de cierto dinero para llegar a Newell's", empezó explicando el portero oriundo de Tumaco, Nariño.

Publicidad

Recordemos que Arboleda llegó la plantilla del Rayo en el La Liga 21/22 y no tuvo ningún tipo de protagonismo. De hecho en muchas ocasiones ni siquiera estuvo en el banco de suplentes, por lo cual el club español decidió cederlo a los 'leprosos'.

"Quiero agradecer a la gente de Newell's, por todo y que sepan que no tengo nada en contra del club, pero lastimosamente no cobré lo pactado entre los clubes y solo recibía un 20% de Newell's para mi manutención en Argentina durante esos seis meses y en la cual me vi obligado, después de la gira con la Selección Colombia, pedirle permiso a el presidente de Newell's e ir al Rayo Vallecano a reclamar mi salario, como me correspondía. No tuve ninguna respuesta y volví a Argentina a cumplir con mi contrato hasta el día 30 de junio del presente año", agregó el arquero de 26 años, que tuvo un destacado paso por Banfield.

Arboleda señaló que el maltrato que recibió por parte de las directivas del Rayo, que lo trataron de "delincuente".

"Al volver a Madrid los dirigentes del Rayo Vallecano me trataron como si fuera un delincuente, me faltaron al respeto y llevo casi dos meses viviendo de mis ahorros. No tuve otra salida que solicitar quedar libre para poder seguir ejerciendo mi profesión deportiva", afirmó el tumaqueño, que actualmente se encuentra como agente libre.

Publicidad

"El fútbol es lo que más amo, junto a mi familia, y me lo han quitado. Quiero competir para sentirme vivo, para sentir el futbolista que soy y porque deseo volver a la Selección Colombia y defender nuevamente los colores de mi país, por eso necesito estar nuevamente bajo los tres palos y la única manera de conseguirlo era solicitando la libertad de acción para que a partir de ahora pueda continuar con mi carrera, persiguiendo los sueños que tengo desde niño y por los que siempre voy a luchar", concluyó Arboleda en un comunicado que generó revuelo en redes sociales.