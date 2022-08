Iván Mauricio Arboleda no va más con el Rayo Vallecano: rescindió su contrato

Luego de estar por una temporada en el Rayo Vallecano , el portero colombiano Iván Mauricio Arboleda, decidió rescindir su contrato, luego de haber tenido poca acción con el conjunto de Madrid.

El guardameta colombiano no logró disputar ningún compromiso oficial con los 'rayistas', teniendo en cuenta que luego de un primer semestre en el que no vio acción con el equipo, fue cedido al Newlls All Boys de Argentina, donde logró disputar ocho encuentros.

Según informó el medio 'VIP Deportivo', el exBanfield rescindió su contrato que tenía vigencia hasta el 2024. "El guardameta colombiano tenía contrato en vigor con el Rayo Vallecano hasta diciembre de 2024. Según ha podido conocer VIP Deportivo, Iván Arboleda ha firmado la rescisión de contrato con el conjunto madrileño por temas extradeportivos".

Así las cosas, el portero tumaqueño queda como agente libre y podrá firmar con cualquier club, teniendo a disposición su pase.

Recordemos que Iván Arboleda, llegó al Rayo Vallecano como agente libre, luego de seis temporadas en las que defendió los colores de Banfield en el fútbol argentino.

Desconociéndose aún los motivos extradeportivos que alejaron al guardameta colombiano del equipo en el que milita Radamel Falcao, se espera que consiga algún club en el que pueda conseguir continuidad y así retomar el nivel que lo llevó a ser portero de la Selección Colombia.

¿Cómo ha sido la trayectoría de Iván Mauricio Arboleda?

El portero tumaqueño inició su carrera en las inferiores del Deportivo Pasto. A los 17 años salió al fútbol del exterior para probarse en el Banfield de Argentina, equipo con el cual debutó más adelante, y en el que permaneció por seis temporadas. De ahí dio el salto al fútbol europeo dónde llegó al Rayo Vallecano, equipo con el cual no vio acción en la primera parte temporada, por lo cual fue cedido al Newlls Old Boys en el mercado de invierno.