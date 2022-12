Iván Mauricio Arboleda: “¿Qué arquero no se ha comido goles a mi edad?”

El portero colombiano al servicio de Banfield, de Argentina, habló este viernes sobre su presente y tuvo autocrítica para reconocer sus recientes errores en el arco.

Iván Mauricio Arboleda, arquero de Banfield y de la Selección Colombia, habló este viernes con los medios argentinos, luego de perder la titularidad con el equipo ‘taladro’.

“Todavía me toca aprender mucho. ¿Qué arquero no se ha comido goles a mi edad? No quiero pensar que fue por error que perdí la titularidad, prefiero pensar que son gustos del entrenador”, le dijo Arboleda a ‘TyC Sports’.

“Día a día entreno con las mismas ganas y estoy dispuesto a asumir mis errores y trabajar en silencio como lo hice siempre”, agregó el tumaqueño.

Cabe recordar que Arboleda, de 22 años, no tuvo una buena presentación con la Selección Colombia en la derrota 2-1 frente a Corea del Sur, en Seúl, el pasado mes de marzo, y fue centro de las críticas por parte de la afición y la prensa deportiva.

En su momento, el joven jugador reconoció que se equivocó y dijo que seguiría trabajando para entrar en la consideración de Carlos Queiroz en la Copa América de Brasil 2019.

