Iván Ramiro Córdoba y un recuerdo lleno de orgullo: la Champions con el Inter, en 2010

El exjugador colombiano hizo parte del plantel ganador del certamen internacional, hace diez años, y este viernes rememoró aquel momento inolvidable.

Iván Ramiro Córdoba fue el primer colombiano en levantar la Champions League y es algo que lo llena de orgullo al exdefensor.

Y es que este viernes, en su cuenta de Instagram recordó cuando levantó ‘la orejona’, en 2010, exactamente hace diez años, tras ganarle al Bayern Múnich.

“Hace 10 años celebramos la tercera conquista de una serie memorable. Inter, triplete, gracias equipo; gracias fans; gracias familia, momentos únicos”, escribió Córdoba en su publicación.

"Hablando con Córdoba, Cambiasso, recién nos damos cuenta ahora, a medida que pasan los años, de lo que logramos. Acá en Italia todavía somos el único equipo que ganó el triplete, a eso hay que sumarle que el Inter no ganaba la Copa de Europa hacía 45 años. Fue emotivo no solo por ser el capitán, sino porque cumplía 700 partidos y ganamos en el Bernabéu, un estadio histórico. Y no terminó en el partido: la vuelta a Milán a la madrugada, arribar con el San Siro lleno, fueron muchos momentos lindos que vivimos”, fueron palabras de Javier Zanetti a ‘La Nación’.

Además, este viernes la mayoría de los jugadores del plantel del Inter que ganó esa Champions League se reunieron a través de videollamada.