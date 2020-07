Jackson Martínez, entre el consejo a James Rodríguez y su deseo de retirarse con Medellín

Jackson Martínez tiene un deseo en estos momentos: retirarse con Independiente Medellín. Este es, hasta la fecha, su único equipo en Colombia y con el que logró ser campeón en 2009, siendo el goleador del campeonato.

Eso sí, el delantero de 33 años todavía no se ha decidido sobre si tras terminar la temporada en Portugal con Portimonense ‘cuelgue los guayos’ de manera definitiva; después de arrastrar en los últimos años varias molestias físicas.

Manuel Neuer y una de las eliminaciones más dolorosas de su carrera, a manos de Juan Carlos Osorio

"Yo vengo contemplando la decisión de retirarme, pero aún no la he tomado. Voy a ver si juego uno o dos años más o si definitivamente paro. Mi anhelo es terminar la carrera en Colombia. Esos factores no dependen exclusivamente de uno, pero es lo que quiero. Me gustaría terminar en Medellín, donde todo comenzó, pero no le cierro las puertas a otros equipos", aseguró en ‘Espn’.

Martínez, que está temporada en la liga portuguesa anotó 3 goles en 26 partidos -20 como titular-, también habló sobre la actualidad de James Rodríguez; quien tendría los días contados en Real Madrid.

"Ver a James en estos momentos con el potencial que tiene y no ser aprovechado por el entrenador no se comprende. James debe ver todas las opciones que tiene y donde puede encajar mejor, que a donde llegue tenga minutos de una. Ahí veremos todo el potencial que tiene para dar y que ya ha demostrado", concluyó Martínez.

Publicidad

Gerrard no garantiza la titularidad de Alfredo Morelos: “Solo puedo decir que viajará con el equipo”