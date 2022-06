Jackson Martínez, entre su carrera como cantante y una posible vuelta al fútbol profesional

Jackson Martínez tuvo una exitosa carrera en el fútbol internacional y también con la Selección Colombia. Sin embargo, una lesión lo alejó en los recientes meses de las canchas, y mientras tanto se ha dedicado a otra pasión: la música.

A pesar de eso, ‘Chachachá’ no se ha retirado y este jueves dio la noticia a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre un posible regreso al balompié profesional.

“Tengo dos ofertas serias, que están esperando ahora en julio que tenga las pruebas físicas y partiendo de ahí podré con las recomendaciones médicas poder volver a jugar un tiempo más, en unas mejores condiciones y hacerlo bien. Pero también está la opción si continúo en mi tratamiento, en ambas estaría tranquilo”, afirmó de entrada.

Además, Martínez, en charla con el programa radial, se refirió a su gran amigo Juan Guillermo Cuadrado, pero también de Néstor Lorenzo como opción para técnico de la Selección Colombia.

Por otra parte, el delantero chocoano dio detalles de su faceta como cantante de música góspel, con la que se ha venido destacando últimamente.

Acá más declaraciones de Jackson Martínez:

*Su opinión sobre Néstor Lorenzo como opción para técnico de la Selección Colombia

“No diría que es la persona indiciada, pero no diría que no es la indicada. Es una opción buena para asumir, porque mucha gente esta criticando el hecho de ser opción, porque no tiene experiencia con selecciones, pero es un jugador mundialista, que tuvo éxito en el fútbol. Además, tendrá ventaja a otros entrenadores en el sentido que no lo tomaría por sorpresa el manejo en Colombia, la euforia de la gente, como se maneja el público, los directivos y lo conoce. Por eso varios de los jugadores han estado con él, conocen su trabajo, hay confianza porque estuvo en estos 8 años que fueron exitosos en cuanto a la Selección. Sería una opción, pero el entrenador que agarre a la Selección que tenga buen manejo de grupo, que en la parte táctica sea lo que la Selección necesita, para poder avanzar y lograr buenos resultados”.

*Juan Guillermo Cuadrado, un ‘hermano’ para él

“Recuerdo todo el tiempo que yo estuve lesionado, en recuperación, no pasaban más de dos días de mensajes de él, él estuvo ahí en ese momento acompañándome, dándome fuerza y deseosos de que todo saliera bien. Tenemos una buena relación, tanto con él como con su esposa”.

*Su actualidad como cantante

“Estamos acá de gira, cumplimos con las fechas en Medellín y ahora estamos acá en Bogotá. Estoy combinando las dos, sigo con recuperación y todo lo que requiero para sentirme cada vez mejor y tengo unas pruebas y otros exámenes”.

*El tipo de música que canta

“Desde pequeño tengo gusto por la música, me encanta, este genero lo escucho desde pequeño, lo tengo en mi mente. Para mucha gente fue sorpresa, pero para varios no, porque estuvo en grupos de baile, de danza, nunca pensé dedicarme a la música. El ADN está ahí, no se pierde realmente, yo ya entró a hacer música a raíz de llevar unas canciones al estudio, era algo personal, y recordar que Dios estuvo conmigo y con la prueba de la lesión, y pues los muchachos en el estudio me dicen que tengo un mensaje que dar, estoy contento de llevar el mensaje del evangelio. El genero urbano es el que yo escuchaba, escuchaba rap americano y fue el que me cautivó, cuando estaba joven ese genero era el único que hablaba de las realidades”.